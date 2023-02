Le tante promesse del ministro Valditara

Mi trovo a leggere tutte le missive del Ministro Valditara e vorrei che non fossero come sempre parole al vento!!

1. Intanto non abbiamo ancora visualizzato gli aumenti e relativi arretrati stipendio 2022!

2. Ha parlato di sindrome di Burnout!! Vero, ci troviamo ad “educare” studenti difficili con genitori pronti a puntare il dito contro la classe docenti che han perso di vista il loro ruolo di tutori della cultura, siamo dei professionisti non curati e mal valutati da molti!! Tutti noi abbiamo il nostro sapere e il nostro savoir faire, con 30 e + anni di servizio!!

3. Ben vengano scuole moderne con i nostri spazi!! Ma dove sono??

4. Bisogna agire, non solo parlare!! Non siamo in Finlandia, in Germania dove tutto va per il meglio, non abbiamo la loro storia!! Non c’è confronto che tenga!!

Rivogliamo la nostra dignità come educatori, come trasmettitori di valori, lo studio deve essere al centro del nostro lavoro! Rivogliamo dignità alla scuola! Ma bisogna partire dal sociale, è una società che ha perso i suoi VALORI!

Noi siamo pronti ma il MIUR e Valore del Merito lo è?

Elena Pepe