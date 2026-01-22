BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
22.01.2026

L’educazione è la strada da percorrere per risolvere i problemi di oggi: questo il messaggio della Giornata internazionale del 23 gennaio

Giuseppe Adernò

Il 24 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dell’Educazione, istituita dall’ONU per sottolineare il ruolo fondamentale dell’istruzione per la pace, lo sviluppo sostenibile e il progresso sociale, come diritto umano e strumento per combattere povertà e disuguaglianze.

Mettere l’Educazione al centro dell’attenzione internazionale è un segno importante che necessita maggiore ed efficace coinvolgimento di tutti: cittadini e istituzioni.

 I recenti fatti di La Spezia ed il cartello “ Non si può morire a scuola” che è il luogo privilegiato dell’educazione, fa molto riflettere e sollecita un rinnovato slancio di impegno educativo.

Le conseguenze della rivoluzione del 1968  hanno portato alla cancellazione della parola “Educazione” che connotava un tempo tutte le discipline scolastiche: Educazione artistica, Educazione tecnica, Educazione fisica… ora la parola “Educazione” è usata solo per l’Educazione Civica, ma che sia vera “Educazione” che comporta una modifica dei comportamenti, del modo di pensare, di sentire e di agire.

L’aver cancellato il termine, ed il non pronunziarla, ha fortemente sviato il significato profondo e vero della scuola, “luogo di Educazione e di Formazione integrale dello studente che diventa cittadino”

 Le accuse degli studenti alla scuola, ai docenti, che non hanno denunciato il fatto che un ragazzo girava a scuola con il coltello e non hanno preso provvedimenti, appare come la punta di un iceberg che nella parte sommersa denuncia una grave disattenzione alla dimensione educativa dell’istruzione, che dovrebbe essere soltanto un mezzo e non un fine dell’azione formativa della scuola.

Non tutti i docenti applicano la regola pedagogica del “saper guardare tutti e saper osservare ciascuno”. Il docente, spesso oberato dagli adempimenti della burocrazia, dall’assillo del programma da svolgere, dalle tensioni relazionali con i colleghi e con la classe, spesso si rivela distratto e disattento nei confronti dei bisogni dei ragazzi. Non li guarda negli occhi, non parla al loro cuore con la volontà di essere loro di aiuto nel processo di crescita e di maturazione culturale e sociale.

I fatti che accadono anche fuori la scuola, ma che coinvolgono gli studenti, sono spesso considerati estranei alle “competenze dell’istituzione scolastica”, invece sono proprio quei disagi che i ragazzi portano dentro e nel gruppo classe sfociano in litigi, e atti di bullismo.

Dov’è l’Educazione? , parola che nei cartelloni pubblicitari è scritta con il carattere corpo 7, mentre domina con il corpo 70 la parola “Economia”. Tutto ruota attorno all’economia e l’attenzione educativa che dovrebbe essere il centro e il cuore della vita sociale  viene trascurata  e disattesa in famiglia e anche a scuola.

 Nella giornata del 24 gennaio, data che ricorda la Dichiarazione di Jomtien  firmata  dall’Unesco nel 1990 in Thailandia sull’Educazione per tutti, qualebene pubblico globale, vengono ripresi gli obiettivi principali :  Sottolineare l’istruzione come diritto umano fondamentale e bene pubblico; Promuovere un’istruzione di qualità, equa e inclusiva per tutti; Evidenziare l’importanza dell’apprendimento permanente ; Sensibilizzare sulle sfide globali come l’analfabetismo e l’accesso limitato all’istruzione. 

Vengono riproposti i quattro pilastri dell’educazione: Imparare a conoscere, Imparare a fare, Imparare a vivere insieme e Imparare ad essere, un approccio olistico per lo sviluppo della persona nel corso della vita, integrando conoscenze, abilità, convivenza e sviluppo personale. 

“Compensare gli svantaggi e prevenire i disagi” resta il messaggio di una giornata che solo nel calendario porta la scritta “giornata dell’educazione”

educazione

Tiziano Ferro: “Vorrei che i miei figli imparassero a rispettare i docenti. Genitori ‘migliori amici’? Dire no è un gesto d’amore”

I giovani girano col telefonino in mano e il coltello in tasca, Gratteri: cos’è che non ha funzionato nell’educarli? Ascoltiamoli per capire cosa vogliono

L’educazione non è una cosa seria: elogio del semiserio

Famiglia nel bosco, bimbi separati dalla madre. Meloni: “Non è compito dello Stato decidere come educare i figli”

Autismo: 1001 idee educative a casa e a scuola. Libro Erikson

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Valditara: la scuola deve dare più spazio ad imprese, saper fare e genialità, così diffonderà lo spirito del Made in Italy

Alessandro Giuliani

Assegnazioni provvisorie, può essere richiesta per altre classi di concorso in cui si ha abilitazione

Lucio Ficara

Valditara agli alunni: i docenti sono come dei vostri genitori e la scuola è una seconda casa

Alessandro Giuliani

Attività negoziale delle scuole, gli “Avvisi di Indagine” sul MePA: quando utilizzarli?

Giambattista Rosato
vai alla ricerca avanzata