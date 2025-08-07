Legge 109/2025 novità per la scuola, copertura assicurativa estesa e strutturale per studenti e personale scolastico

Pubblicata sulla G.U. n. 177 del 01 agosto 2025 la Legge 30-7-2025, n. 109, di conversione del Decreto Legge 24/06/2025, n. 90 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute”.

Ecco una sintesi delle modifiche introdotte in sede di conversione che interessano la scuola, come riporta Cisl Scuola: Legge 109/2025 in GU, ecco le novità per la scuola: dai vincitori dei concorsi PNRR alla copertura assicurativa.

Copertura assicurativa estesa e strutturale per studenti e personale scolastico

Con l’Art. 2-ter della Legge 109/2025 viene introdotta una misura strutturale di grande rilievo per il mondo della scuola: l’estensione della tutela assicurativa obbligatoria a studenti e personale scolastico di ogni ordine e grado, a partire dall’anno scolastico 2025/2026. La novità interessa anche la formazione terziaria professionalizzante e quella superiore. Lo stanziamento previsto garantisce copertura fino al 2034, attraverso fondi speciali, il Fondo sociale per l’occupazione e quello per il sostegno alla povertà. L’intervento risponde all’esigenza di sicurezza e protezione in ambito scolastico, superando la frammentarietà delle tutele assicurative finora attive. Una misura di civiltà, che riconosce l’importanza di un ambiente scolastico protetto per tutti, sia per chi apprende sia per chi lavora. La norma si inserisce in un disegno più ampio di rafforzamento del diritto allo studio e di tutela del benessere scolastico.