Legge di bilancio 2022, le principali misure scuola, fisco, sanità, investimenti

Il primo passo verso la presentazione della Legge di bilancio è stato compiuto. Il Consiglio dei Ministri, infatti, martedì 19 ottobre 2021 ha approvato il Documento programmatico di bilancio per il 2022, che illustra le principali linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge di bilancio.

Un documento atteso a Bruxelles da tempo, visto che l’Italia è l’unico Paese della coalizione che ancora non lo aveva consegnato.

Obiettivo della prossima manovra – si legge nel comunicato stampa del Governo – è sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine. Si mira inoltre a ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese.

L’intervento nel settore scuola e università

Come ha riferito anche il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, tra i principali interventi diretti sulla scuola viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19. L’organico Covid è stato rinnovato, insomma.

Quanto al settore università, viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l’anno.

Gli altri interventi