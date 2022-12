Legge di Bilancio 2023, i tempi stringono: che fine faranno i tanti emendamenti?

Le novità per il mondo della scuola questa settimana sono ancora legate alla Legge di Bilancio. La settimana appena iniziata si preannuncia abbastanza calda dal punto di vista delle proteste.

Come abbiamo anticipato, la settimana sarà costellata da scioperi generali in molte regioni proprio contro la manovra, per la quale il Governo è pronto a lavorare letteralmente notte e giorno in vista delle imminenti scadenze. Sono moltissimi gli emendamenti presentati al documento, molti dei quali, però, probabilmente non si concretizzeranno.

La ricorrenza più importante della settimana? La strage di piazza Fontana, che ha avuto luogo il 12 dicembre di 53 anni fa, nel 1969. Questa triste data ha sicuramente cambiato il corso della storia per molti motivi.

Di questo e molto altro discute il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, con una panoramica degli eventi attesi in questi giorni.