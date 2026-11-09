Tagli scuola, Belpietro: “5mila insegnanti in meno non cambieranno la qualità dell’istruzione”. Castellana (Gilda): “Esterrefatto” – VIDEO

Il giornalista Maurizio Belpietro di nuovo nella bufera. Nella puntata del programma di Retequattro 4 di sera del 2 novembre, si è parlato di scuola, e soprattutto dei tagli di docenti e Ata previsti in Manovra.

“Gli studenti sono diminuiti per effetto della demografia, da otto milioni a sette. Non sono diminuiti gli insegnanti, sono passati da 700mila a 900mila. Capisco che i partiti cerchino di sfruttare questa questione ma 5.000 insegnanti in meno non cambieranno la qualità dell’istruzione in questo Paese”, queste le parole di Belpietro che hanno scatenato la polemica.

La reazione

A commentare la cosa anche Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale Fed. Gilda Unams. “Leggo esterrefatto le esternazioni di gente che in una scuola ci è entrata l’ultima volta il giorno della sua maturità, tra cui qualche ‘illustre giornalista’ come Belpietro. Vorrei spiegare che tagliare i posti di ‘potenziamento’ che in realtà non esistono più perchè abbiamo l’organico dell’autonomia, significa non solo togliere possibilità di nuovi ruoli, ma non garantire la continuità didattica. Lo dico anche ai colleghi che si sentono al sicuro nelle loro scuole”.

“Tagliare questi posti significa che sarà più facile essere perdenti posto e, rivolgendomi alle famiglie, questo significa che sarà ancor più difficile garantire lo stesso docente ai loro figli. Tagliare i posti del personale ATA, sui quali pochi si spendono, significa non garantire la vigilanza nei plessi e spesso il rischio è che possano chiudere tutti quei piccoli presidi dislocati in prossimità, ma ad essere a rischio è anche il buon funzionamento delle segreterie già provate dai tanti compiti scaricati sulle scuole. La scelta è meramente politica, con i risparmi della scuola si coprono spese militari e taglio irpef, per giunta quest’ultimo dagli effetti risibili, ma dal costo elevato!”.

L’episodio di qualche settimana fa

Non è la prima volta che Belpietro parla della scuola scatenando polveroni. Nella puntata di giovedì 8 ottobre di Dritto e Rovescio, programma di Retequattro, ha partecipato un giovane docente precario di 34 anni.

“Ho studiato, sono un insegnante, con fatica per trovare lavoro e poter sopravvivere”, ha detto. Belpietro lo ha subito incalzato: “Non è la prima volta che la vedo, lei partecipa spesso a queste trasmissioni a protestare. Si cerchi un lavoro. A 34 anni si deve rimboccare le maniche e andare a lavorare, non sognare la rivoluzione nei collettivi”.

“Non ho nulla da dimostrare a gente come lei, che continua a raccontare un Paese che non esiste. Vedrà che lavorerà e si permetterà una casa”.

Inutile dire che moltissime sono state le reazioni a queste parole. “In questo paese in cui già c’è penuria di docenti, quand’anche precari, figuriamoci di ruolo; in cui, per insegnare, devi prende due lauree, un master, diversi titoli di informatica e di lingua, metterti in graduatoria, conseguire ulteriori crediti formativi negli ambiti più disparati e disperati, con le classi che restano vuote, se non sono crollate per il peso dell’incuria; in cui non basta già essere l’ultima ruota di un carro su cui si investe sempre meno; in cui il ruolo perde rispetto e prestigio; in cui comunque puoi restare mesi per attendere una cattedra e poi farne altrettanti a vivere con la Naspi; puoi anche venire umiliato in diretta televisiva, con tanto di applauso del pubblico, se denunci l’impossibilità di arrivare a fine mese. Stiamo parlando di un lavoratore precario che meriterebbe ascolto e rispetto”, queste le parole del docente Francesco Amoruso.

“Ministro Valditara, ha qualcosa da dire?

Un insegnante precario viene invitato da Maurizio Belpietro, in prima serata, ad andare a lavorare.

Ministro, le sembra normale che chi ogni giorno entra nelle nostre scuole, dopo aver superato concorsi, conseguito abilitazioni e affrontato anni di precarietà, debba sentirsi rivolgere parole del genere davanti a un pubblico televisivo?

Lei parla spesso di rispetto e autorevolezza degli insegnanti. Ma il rispetto non può valere soltanto quando fa comodo.

La dignità di un docente non dipende dal fatto che abbia un contratto a tempo determinato o indeterminato.

Dietro ogni insegnante precario ci sono anni di lavoro, sacrifici, responsabilità e un servizio pubblico garantito quotidianamente.

Ministro, intende prendere pubblicamente posizione su quanto accaduto?”, queste le parole del docente precario Luigi Sofia.