Legge di bilancio, jazz nei licei musicali e 1000 docenti in più nell’infanzia

La Legge di Bilancio, con i suoi 3,7 miliardi stanziati, di cui 2,2 di spesa corrente e 1,5 per investimenti, porta delle novità nei licei musicali, negli istituti tecnici e nelle scuole dell’infanzia.

Licei musicali

Nei licei musicali arriva il Jazz, come abbiamo anticipato qualche giorno fa. Si legge nel documento ministeriale: Viene istituito presso il Ministero dell’Istruzione un Fondo da 3 milioni per l’ampliamento dell’offerta formativa nei Licei musicali, con l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e sui nuovi linguaggi musicali.

Scuola infanzia e 0-6 anni

L’offerta frmativa delle scuole dell’infanzia verrà potenziata con 1.000 docenti in più e uno stanziamento di 60 milioni per la fascia 0-6 anni

Istituti Tecnici Superiori

Nel Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore arrivano per il 2021 20 milioni in più.

Inoltre i fondi per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ottengono ulteriori 55 milioni per il 2021 e 50 milioni per il 2022.