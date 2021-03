Leggere libri, anzi lib(e)ri, Baricco e i cambiamenti della società [VIDEO]

A Leggere lib(e)ri una nuova puntata dedicata a uno degli scrittori italiani più amati, Alessandro Baricco, l’indimenticabile autore di Seta e del monologo teatrale Novecento, da cui Tornatore ha tratto il film La leggenda del pianista sull’oceano.

In questo libro, I Barbari, saggio sulla mutazione, edito da Feltrinelli nel 2006, Baricco analizza i grandi cambiamenti della società, la rottura con la tradizione, la trasformazione di tutti i valori. I Barbari siamo noi, sono tutti coloro che – grazie anche alle nuove tecnologie – scardinano un sistema socio/economico/culturale solidamente stabilito per modificarlo in profondità, trasformandolo. Un’ottima occasione di riflessione per i nostri alunni sul concetto di cambiamento, che spesso è sotto i nostri occhi ma non ce ne accorgiamo.

