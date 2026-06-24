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Prima Ora | Notizie del 24 giugno

Attualità
24.06.2026

Leggere quotidiani in classe per insegnare ai ragazzi a informarsi, magari con un’ora di educazione civica: l’appello di Snag e Fondazione Einaudi

Redazione
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Ci sono dei fondi che a volte non vengono spesi. Ad esempio i contributi a favore delle istituzioni scolastiche per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, stanziati annualmente, dal 2020, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dei tre milioni di euro a disposizione delle scuole dello scorso anno, solo 545.247 euro sono stati spesi.

L’allarme è dato dal sindacato nazionale giornalai (Snag) e dall’Osservatorio Carta, Penna & Digitale della Fondazione Einaudi che insieme hanno presentato un documento con le loro proposte per porre rimedio a questa situazione.

Le proposte sono tre: promuovere con maggiore efficacia, e capacità persuasiva sugli istituti scolastici, programmi per incoraggiare la lettura di giornali in classe; estendere i contributi pubblici all’acquisto di copie in edicola; estendere ai bonus “Valore cultura” e “Carta del docente” la possibilità, per studenti e insegnanti, di acquistare quotidiani e periodici in edicola.

Ma come si può incentivare la lettura di quotidiani da parte dei giovani? Istituendo un’ora alla settimana di educazione civica per imparare a leggere i giornali, capire le notizie, distinguere i fatti dalle opinioni e orientarsi nel flusso incessante di informazioni che scorre sullo smartphone. L’idea nasce dal fatto che i ragazzi trascorrono molte ore online, sempre più per intrattenersi e sempre meno per informarsi su ciò che accade nel mondo, in un’epoca segnata sempre più dalla disinformazione, dai social media e dalle fake news.

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