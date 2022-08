Letta: creiamo “un paese per giovani”

Il piano del Pd, come di tante altre forze politiche in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo, si concentra sui giovani: “Il futuro è nelle vostre mani”.

Spiega Enrico Letta agli elettori: “Le proposte sui giovani sono al centro del nostro programma. Quando parliamo di giovani parliamo di qualcosa che non abbiamo inventato adesso, ma deriva da un lavoro lungo in parlamento e nelle agorà democratiche. Silvia Roggiani è la capa dell’esercito di centomila volontari in campo per la nostra campagna elettorale”.

“Non si parla di giovani in modo paternalistico, ma i giovani stessi sono protagonisti di questo lavoro. In parlamento ci saranno presenze giovanili importanti che prendono l’impegno di fare dell’Italia un Paese per giovani, italiani e non italiani. Il problema in Italia non sono i flussi di chi arriva, ma quelli di chi va via, centinaia di migliaia di ragazzi che noi formiamo con grandi costi di welfare e che poi se ne vanno”.

Tra le proposte del Pd c’è “disboscare le categorie contrattuali, inserire un salario minimo, continuando con l’azzeramento dei contributi per l’assunzione dei giovani fino ai 35 anni”.

“Vogliamo eliminare i tirocini come strumento di precariato e di dumping contrattuale, distinguendo i tirocini dai contratti. Salari dignitosi e diritti. In questo contesto abbiamo inserito anche la dote di emancipazione, un patto intergenerazionale, con risorse che provengano da ricchezza oltre i 35 milioni di euro. Oggi il Pd risponde a una enorme sfida per il futuro. La mia generazione e quelle più giovani hanno la certezza che la nostra vita sarà più precaria, meno stabile di quella dei nostri genitori”.