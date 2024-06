Lettera aperta al Ministro Valditara: troppi studenti non conoscono la storia

Sulla questione della preparazione storica degli studenti italiani, il gruppo Comitato Fiorentino per il Risorgimento ha deciso di rivolgersi direttamente al Ministro Valditara con una serie di proposte concrete per affrontare quella che secondo loro è un’emergenza educativa.

Dalla lettera del comitato si legge che le rilevazioni nazionali e internazionali sugli apprendimenti scolastici hanno spesso trascurato la storia, ma numerose indagini nelle scuole superiori e tra gli studenti universitari, insieme alle testimonianze di molti docenti, indicano gravi lacune nella conoscenza degli eventi storici e nella loro collocazione cronologica e geografica.

Nessuna materia è così essenziale come “la scienza degli uomini nel tempo”, secondo la definizione dello storico Marc Bloch, per far comprendere ai futuri cittadini l’evoluzione del nostro mondo attraverso i secoli, aiutandoli a capire meglio la realtà odierna.

Sempre secondo il comitato, è quindi nell’interesse della democrazia stessa che la scuola attribuisca maggiore importanza allo studio della storia. Ecco le misure proposte: