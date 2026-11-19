Il Decreto Scuola supera il primo passaggio parlamentare e apre la strada a una serie di novità che interessano docenti, personale ATA, studenti e famiglie. Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2026, n. 170, che passa ora all’esame della Camera dei Deputati per la conversione definitiva, attesa entro il 29 novembre.

Tra le misure più significative figura il ritorno strutturale di una sorta di doppio canale di reclutamento, con la possibilità di assumere docenti anche dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Una novità attesa da anni dal mondo sindacale, ma che ha già suscitato valutazioni differenti sulla sua effettiva capacità di ridurre il precariato.

Dal 2027/28, infatti, le assunzioni dalla prima fascia GPS non riguarderanno più soltanto i posti di sostegno, ma anche quelli comuni. Il meccanismo interesserà i posti vacanti e disponibili rimasti dopo le ordinarie immissioni in ruolo, entro il limite delle facoltà assunzionali autorizzate e senza ridurre i posti destinati ai concorsi.

I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS, o negli elenchi aggiuntivi, potranno accedere a un contratto a tempo determinato, seguito dall’anno di formazione e prova e da una lezione simulata davanti al comitato di valutazione integrato da un componente esterno. In caso di esito positivo, scatterà l’assunzione a tempo indeterminato nella stessa scuola, con decorrenza giuridica dall’inizio del contratto. È previsto un vincolo di permanenza triennale nella sede, salvo situazioni di esubero o soprannumero.

Le reazioni dei sindacati: Anief soddisfatta, Gilda critica

L’approvazione della misura è stata accolta positivamente dall’Anief. Il presidente nazionale Marcello Pacifico ha rivendicato il risultato come il punto di arrivo di una battaglia sindacale e legale durata vent’anni, ricordando anche il riconoscimento ottenuto in sede europea sul tema dell’abuso dei contratti a termine.

Per Pacifico, tuttavia, si tratta soltanto di un primo passo: l’obiettivo resta la parità retributiva e l’assunzione sul 100% dei posti vacanti per tutto il personale precario, docente e ATA.

Di segno opposto la valutazione della Gilda degli Insegnanti. Il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana ha definito la misura «un bluff», sostenendo che il sistema finirà per riguardare soltanto i posti residuali e che, in alcune classi di concorso e province, potrebbe non produrre alcun beneficio concreto. Per superare davvero il precariato, secondo la Gilda, servirebbero interventi più incisivi, anche attraverso la creazione di nuovi posti e il ricambio generazionale legato ai pensionamenti.

Sostegno, proroga dei corsi INDIRE e nuove risorse

Il provvedimento interviene anche sulla formazione dei docenti di sostegno. I percorsi straordinari di specializzazione INDIRE per gli insegnanti con almeno tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi otto anni potranno concludersi entro il 30 giugno 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026.

Dal 2027/28 sono inoltre previsti percorsi universitari stabili per i docenti con i requisiti di servizio richiesti. Resta invece aperta la questione dei docenti specializzati all’estero, la cui esclusione continua a essere contestata da Anief.

Sul fronte dell’inclusione, il provvedimento rafforza anche il ruolo del Piano educativo individualizzato (PEI), che dovrà indicare il numero di ore di sostegno alla classe e rispettare tempi più stringenti per la redazione. L’obiettivo dichiarato è rendere più puntuale la programmazione degli interventi e garantire maggiore continuità educativa agli studenti e alle loro famiglie.

ATA e DSGA, arrivano nuovi stanziamenti

Ci sono alcune novità che riguardano anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Le risorse destinate agli straordinari del personale di segreteria impegnato negli adempimenti legati al PNRR salgono da 5 a 10 milioni di euro.

Previsti inoltre 4 milioni di euro, prelevati dal Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), per un emolumento accessorio una tantum destinato ai DSGA in servizio nell’anno scolastico 2026/27. Secondo le stime di Anief, il contributo potrebbe ammontare a circa 450 euro lordi a testa, al netto degli oneri a carico dello Stato.

Al MOF vengono inoltre assegnati 17,8 milioni di euro aggiuntivi destinati al personale scolastico. Le risorse aggiuntive complessive indicate nel provvedimento arrivano così a 31,8 milioni di euro.

Il presidente Anief Pacifico ha sottolineato il peso delle responsabilità amministrative e contabili che gravano sulle segreterie, cresciute ulteriormente con la gestione dei progetti PNRR. Ha però evidenziato che gli interventi una tantum non sono sufficienti e che servono finanziamenti strutturali.

Scuole paritarie e piccole isole, gli impegni del Governo

Nel corso dell’esame in Commissione Cultura sono stati approvati anche due ordini del giorno che impegnano il Governo a valutare ulteriori interventi.

Il primo riguarda la valorizzazione del servizio svolto dai docenti nelle scuole paritarie, anche ai fini della ricostruzione della carriera e dei relativi effetti economici e giuridici.

Il secondo riguarda il personale in servizio nelle scuole delle piccole isole, con l’obiettivo di sostenere docenti e ATA anche attraverso misure sulle condizioni abitative e favorire la continuità didattica.

Si tratta, tuttavia, di impegni a valutare nuove iniziative, non ancora di misure operative e finanziate.

Libri digitali al 50%, la protesta degli editori

Tra i punti più controversi del Decreto Scuola figura la norma che impone agli editori di rendere disponibili i libri di testo destinati agli studenti delle scuole e delle università anche in versione digitale stampabile, a un prezzo pari al 50% di quello della corrispondente edizione cartacea.

La disposizione ha provocato la dura reazione dell’Associazione Italiana Editori (AIE). Il presidente Innocenzo Cipolletta ha definito la misura insostenibile, sostenendo che non rappresenta una soluzione efficace al problema del costo dei libri per le famiglie e rischia invece di compromettere l’equilibrio economico dell’editoria educativa e accademica.

Secondo l’AIE, il valore di un libro non dipende soltanto dal supporto cartaceo, ma comprende il lavoro di autori, illustratori, redattori e curatori, oltre agli investimenti necessari per progettazione, aggiornamento e innovazione dei contenuti.

L’associazione contesta inoltre i possibili effetti della norma sul diritto d’autore, sulla proprietà intellettuale e sulla libertà economica d’impresa. Cipolletta ha annunciato che l’AIE contrasterà il provvedimento in tutte le sedi, sostenendo che per aiutare concretamente le famiglie sarebbe più efficace rafforzare gli strumenti pubblici di sostegno all’acquisto dei libri.

Ora la parola passa alla Camera

Il Decreto Scuola arriva dunque alla Camera con un insieme di interventi che toccano diversi aspetti del sistema di istruzione: reclutamento, sostegno, inclusione, valorizzazione del personale e accesso ai materiali didattici.

Nei prossimi giorni il provvedimento verrà esaminato dai deputati che, di fatto, non avranno però concretamente la possibilità di emendare ulteriormente il testo.

L’approvazione definitiva è attesa entro il giorno 29 novembre.