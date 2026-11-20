Il Governo ha detto di volere fare marcia indietro sui tagli agli organici della scuola previsti dalla Manovra 2027: la cosa è stata ribadita anche ieri sera, 19 novembre, nel corso del vertice della maggioranza.

Come riporta Fanpage, giovedì 26 novembre i partiti comunicheranno quali sono gli emendamenti che avranno una chance di essere approvati. Il lavoro della Commissione Bilancio della Camera sul testo potrebbe entrare nel vivo solo dopo l’8 dicembre.

Alla riunione, presieduta da Giorgia Meloni, hanno partecipato Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi: si sarebbe fatta una valutazione sulle priorità, a fronte degli oltre 2mila emendamenti del centrodestra.

Sulla scuola sarebbe confermato il superamento dei tagli, sono salvi i 7mila posti dell’organico, tra docenti e personale Ata: “È vero che stanno diminuendo gli studenti, però la scuola è la palestra mentale dei nostri figli e prepara i nostri figli al futuro. Bisogna investire più che fare altre scelte sulla scuola”, ha detto il vicepremier Salvini.

Il sondaggio

Di fronte alla domanda “I tagli sono stati eliminati, ma per i sindacati la mobilitazione rimane: sei d’accordo?“, la maggioranza dei partecipanti al sondaggio on line della testata specializzata ‘La Tecnica della Scuola’ ha risposto che sì, protestare è giusto perché i motivi non mancano.

Molti docenti sono comunque arrabbiati contro le politiche del Governo e si sono detti pronti a scendere in piazza: il 75,8% degli insegnanti che hanno risposto al sondaggio si è detto infatti favorevole alla mobilitazione organizzata dai sindacati.

A dirlo il 75,8% dei partecipanti, 254 su 335, mentre hanno risposto in maniera negativa solo 81 insegnanti.

Il passo indietro sui tagli

Nei giorni scorsi la maggioranza ha comunicato ai sindacati, a Palazzo Chigi, l’intenzione di rinunciare ai quasi 7.000 tagli a docenti e Ata previsti dalla Legge di Bilancio 2027. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso soddisfazione: “credo si possa essere soddisfatti una volta che è stata tolta di mezzo quella misura”. Ha rivendicato un aumento delle risorse per l’istruzione del 13,1% rispetto al passato, con uno stanziamento complessivo di circa 64,5 miliardi, compresi 650 milioni per la climatizzazione delle scuole. Il ministro ha anche precisato di aver appreso della misura solo in Consiglio dei ministri, e ha respinto l’accusa di aver sottratto fondi alla scuola per destinarli alle armi.