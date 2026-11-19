L’aula del Senato ha approvato l’emendamento sugli e-book presentato da Fratelli d’Italia al Decreto scuola, con 84 voti a favore e 76 contrari. La proposta – che impone agli editori di offrire i libri scolastici e universitari in formato digitale al 50 per cento del prezzo della versione cartacea, per venire incontro alle necessità delle famiglie – è stata approvata oggi dall’assemblea, con 84 sì, 76 no e 1 astenuto. Forza Italia ha votato con l’opposizione, mentre Azione si è unita alla maggioranza.

Le parole di Novara

Daniele Novara pedagogista, direttore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (CPP) e docente Master in Formazione Interculturale presso l’Università Cattolica di Milano ha giudicato negativamente l’approvazione della Manovra.

“Sono sempre stato scettico e contrario alla cosiddetta ‘scuola digitale’, che ha cercato di sostituire tutti gli strumenti analogici con tablet, lavagna digitale e quant’altro. La tecnologia a scuola va utilizzata in maniera sociale e non individuale. Questa è la regola che permette da sempre di attivare processi di apprendimento basati sulla condivisione e sull’imitazione, che sono quelli assolutamente più efficaci e che permettono alla scuola di costituirsi come comunità di apprendimento e non semplicemente come luogo di ascolto passivo”.

“Le ultime ricerche hanno dimostrato che non tanto la lettura, quanto lo studio ha bisogno del cartaceo. In altre parole, lo studio funziona meglio se si memorizza sulla carta e al netto degli eccessi che portano la scuola ad avere zaini pesanti e una marea di libri assolutamente inutili. Alla domanda se è meglio studiare sul carta o sul digitale, oggi la scienza e le ricerche scientifiche non lasciano dubbi. La lettura ricreativa si può fare in entrambi i modi, ma lo studio funziona meglio su carta e quindi è sulla carta che si apprende di più”.

“È fuori discussione che la scuola dei tablet crea divagazione a fronte di un’età che già naturalmente è portata alla distrazione. Se un giovane studia sul tablet può essere più facile che finisca a navigare sul web e a scrollare, con una conseguente perdita di tempo”.

“La ricerca scientifica ha ormai chiarito che l’apprendimento della scrittura è favorito dalla penna. Insomma, supporre di poter imparare a scrivere con la tastiera è un equivoco. Sulla tastiera l’utilizzo della mano è molto limitato e non permette il tipico movimento con la penna: l’orchestrazione neuro motoria di linee tonde, linee lunghe, linee piane, linee arzigogolate… Si tratta di una differenziazione del movimento che il cervello gradisce sul piano dell’apprendimento. Nei primi anni, in prima o seconda elementare, l’apprendimento è basato proprio sul motorio. Inoltre, utilizzando la carta fatica di meno la vista. E su questo gli specialisti stanno facendo battaglie da tempo per limitare la diffusione senza limiti dello smartphone o dei videoschermi. I danni sulla vista sono riconosciuti e non è il caso di insistere perché la vista è un bene prezioso e comprometterla proprio in età infantile o adolescenziale è davvero autolesivo”, ha concluso.

Lo scontro politico

In aula si è consumato lo scontro politico tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, emerso già nelle scorse ore. Secondo alcuni osservatori, il partito guidato da Antonio Tajani avrebbe assunto una posizione contraria alla norma anche alla luce degli interessi della famiglia Berlusconi nel mercato editoriale. Nelle scorse ore anche Confindustria aveva chiesto di riformulare la norma. Inizialmente previsto ieri pomeriggio, il voto è slittato a stamattina, ma non è stato raggiunto alcun accordo.

A sottolinearlo, nel corso del dibattito a palazzo Madama, è stata Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia. “Il giudizio di FI è pienamente positivo sul decreto scuola”, ha detto la leader dei senatori azzurri annunciando il voto contrario. “Su questo emendamento, che si è voluto presentare nonostante non ci fosse un accordo di maggioranza, non siamo d’accordo e prendiamo atto del nuovo metodo introdotto”. Nel complesso, riassume La Repubblica, “la maggioranza si spacca, ma l’atto di insubordinazione non basta a bloccare la norma”.

A sottolineare la spaccatura tra i partiti che sostengono Giorgia Meloni è stato il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Oggi Forza Italia ha sfiduciato Giorgia Meloni, votando contro il Governo con parole durissime”, ha detto l’ex presidente del consiglio in un post sui social. “A che ora si dimettono i ministri di Forza Italia? A che ora si dimette Antonio Tajani?”.



