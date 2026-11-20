L’aula del Senato ieri, 19 novembre, ha approvato l’emendamento sugli e-book presentato da Fratelli d’Italia al Decreto scuola, con 84 voti a favore e 76 contrari. La proposta – che impone agli editori di offrire i libri scolastici e universitari in formato digitale al 50 per cento del prezzo della versione cartacea, per venire incontro alle necessità delle famiglie – è stata approvata oggi dall’assemblea, con 84 sì, 76 no e 1 astenuto. Forza Italia ha votato con l’opposizione, mentre Azione si è unita alla maggioranza.

Forza Italia, fin dal principio contro questa misura, non si arrende: il gruppo di FI ha presentato alla Camera un emendamento per sopprimere l’articolo sugli ebook nel decreto scuola che, dopo il via libera al Senato, sta per iniziare il suo iter a Montecitorio. L’emendamento sui libri digitali era stato presentato da FdI al Senato e approvato nonostante il muro degli azzurri. Lo riporta Ansa.

Oltre all’emendamento soppressivo dell’articolo sugli ebook del decreto scuola, FI ne ha presentati altri due sulla materia: uno prevede che il provvedimento si applichi a partire dal secondo anno successivo a quello della sua entrata in vigore; un altro esclude le scuole elementari e medie dall’ambito di applicazione.

Le parole di Tajani e Salvini

“Vedrete che si troverà un accordo anche nel dibattito alla Camera, non c’è alcuna divisione nel centrodestra, a sinistra stiano tranquilli e sereni”, ha commentato il segretario di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani che ha ribadito: “E’ un emendamento che noi non condividevamo perché recava danno all’editoria che aveva lanciato un grido di dolore e perciò non abbiamo votato quell’emendamento, che non era fondamentale nel contesto del decreto scuola. Quindi non succede niente”.

Per il leader della lega Matteo Salvini “è strano che la maggioranza sia d’accordo su temi importanti e poi si divida su temi come quello dell’e-book che porta risparmi a famiglie e studenti: se c’è qualche grande editore che ha qualche problema… ma non penso che quello sia” il cuore “del business”. “Forza Italia ha annunciato che è pronta a ripresentare l’emendamento ma lo approveremo alla Camera così come è: curioso bisticciare su un tema che penso l’intero mondo sostenga”, ha concluso.

Lo scontro politico

In aula si è consumato lo scontro politico tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, emerso già in precedenza. Secondo alcuni osservatori, il partito guidato da Antonio Tajani avrebbe assunto una posizione contraria alla norma anche alla luce degli interessi della famiglia Berlusconi nel mercato editoriale. Nelle scorse ore anche Confindustria aveva chiesto di riformulare la norma. Inizialmente previsto ieri pomeriggio, il voto è slittato a stamattina, ma non è stato raggiunto alcun accordo.

A sottolinearlo, nel corso del dibattito a palazzo Madama, è stata Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia. “Il giudizio di FI è pienamente positivo sul decreto scuola”, ha detto la leader dei senatori azzurri annunciando il voto contrario. “Su questo emendamento, che si è voluto presentare nonostante non ci fosse un accordo di maggioranza, non siamo d’accordo e prendiamo atto del nuovo metodo introdotto”. Nel complesso, riassume La Repubblica, “la maggioranza si spacca, ma l’atto di insubordinazione non basta a bloccare la norma”.

A sottolineare la spaccatura tra i partiti che sostengono Giorgia Meloni è stato il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Oggi Forza Italia ha sfiduciato Giorgia Meloni, votando contro il Governo con parole durissime”, ha detto l’ex presidente del consiglio in un post sui social. “A che ora si dimettono i ministri di Forza Italia? A che ora si dimette Antonio Tajani?”.



