Libri di testo gratis, il bando della Regione Toscana è aperto fino al 3 ottobre 2025

Scuola: Libri Gratis è una misura per sostenere l’accesso dei giovani all’istruzione secondaria di primo e secondo grado attraverso un contributo all’acquisto della dotazione libraria necessaria per l’anno scolastico 2025-2026.
Ne possono usufruire le studentesse e gli studenti delle scuole medie e superiori:
- residenti in Toscana;
- di età inferiore a 24 anni (23 anni e 364 giorni compresi);
- con Isee minore o uguale a 15.800 euro;
- iscritti all’a. s. 2025-2026 presso un istituto scolastico pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado con sede in Toscana o in una regione confinante.
I requisiti di accesso al contributo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Le domande possono essere presentate entro le ore 18 del 3 ottobre 2025.