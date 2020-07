Libri di testo in comodato d’uso gratuito, l’idea piace al sottosegretario De Cristofaro

Il sottosegretario di Stato all’Istruzione Peppe De Cristofaro sulla sua pagina Facebook scrive un post riguardante il comodato d’uso dei libri di testo per gli studenti.

Nel post il Sottosegretario afferma: “Sostengo da tempo la proposta di dotare le scuole del Paese di libri di testo da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti, come misura concreta ed efficace per realizzare le pari opportunità in termini di inclusione e di attuazione del diritto allo studio. Per questo ritengo una notizia molto positiva lo stanziamento di 236 milioni di euro, ben oltre quello normalmente previsto per questa misura, per finanziare l’acquisto di libri, supporti e kit didattici da fornire in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti del secondo ciclo di istruzione che ne abbiano necessità”.

De Crisfofaro continua dicendo: “Dal 13 al 23 luglio tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie del secondo ciclo potranno partecipare al bando PON. A titolo esemplificativo si potranno acquistare: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa, devices digitali e altri materiali specifici per la didattica inclusiva. L’Avviso mette a disposizione fino a 100mila euro per le scuole secondarie di primo grado e fino a 120mila per quelle di secondo grado sulla base del numero di studenti e di altri indicatori relativi sia al disagio negli apprendimenti sia al contesto socio-economico di riferimento delle scuole“.

Il comodato d’uso dei libri di testo

Il comodato d’uso (prestito gratuito) dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale è un servizio offerto a tutti gli studenti che soddisfano precisi requisiti (Possono presentare domanda solo coloro il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è uguale o inferiore a 7.500,00 € ).

La scuola procederà all’acquisto dei testi didattici adottati “obbligatori”, riferiti alle adozioni per l’anno scolastico di riferimento, compresi negli elenchi approvati dal Collegio dei Docenti, pubblicati all’Albo e reperibili sul sito web dell’Istituto e di cui il Collegio indicherà le discipline.