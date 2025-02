Libro Veltroni regalato alle scuole dal Comune, la Lega insorge. Partite verifiche dall’Usr, il sindaco: “Scelta dei docenti”

La polemica è servita: un Comune del milanese ha regalato agli studenti delle scuole elementari del paese un libro di Walter Veltroni, giornalista, ex segretario del Partito Democratico ed ex vicepresidente del Consiglio dei ministri, “La più bella del mondo”, in cui si parla di bimbi partigiani, bimbi giunti in Italia sui barconi e bimbi che indossano i tacchi. Inutile dire che a destra questo gesto non è stato gradito.

Salvini e Sasso all’attacco

Come riporta La Repubblica, il gesto è stato definito “gravissimo” dal leader della Lega Matteo Salvini, il quale sottolinea come il primo cittadino abbia portato “a dei ragazzi di 10 anni (senza il consenso dei genitori) dei libri orientati politicamente che trattano, tra l’altro, temi che non dovrebbero entrare nelle aule scolastiche”.

La vicenda, che sarà oggetto di un’interrogazione parlamentare, come ha annunciato il deputato del Carroccio Rossano Sasso, sarebbe stata sollevata nei giorni scorsi da alcune famiglie che si sono rivolte al consigliere comunale leghista Manuel Imberti.

“Da dieci anni facciamo questo progetto per stimolare i giovani alla cultura – spiega il sindaco Rino Pruiti -, regalando libri a scuola per le quarte e le quinte elementari e le classi delle medie. Chiediamo agli insegnanti e al collegio docenti di scegliere i titoli, che poi vengono usati in classe in base al percorso che stanno seguendo gli alunni”.

Nel frattempo, in seguito a segnalazioni da parte di alcune famiglie di alunni, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fatto sapere che l’USR Lombardia ha avviato una verifica sulla correttezza della diffusione del testo.

“Critiche strumentali”

La scelta del volume di Walter Veltroni, selezionato dopo che il primo libro pensato per i ragazzi non era disponibile, è stata fatta dai docenti “per le quinte, che aderiscono a un progetto sulla Costituzione”, tema di cui tratta “La più bella del mondo”. “Hanno scelto questo libro – evidenzia il primo cittadino – nella piena autonomia scolastica. Il Comune non ha fatto altro che ordinarlo, comprarlo e regalarlo”.

Le critiche avanzate dalle Lega, e per le quali secondo il capogruppo del Pd in consiglio regionale Pierfrancesco Majorino “Rossano Sasso dovrebbe chiedere scusa”, sono per il sindaco soltanto “strumentali”. Controreplica il deputato Sasso, “siamo dinanzi all’ennesimo tentativo di indottrinamento da parte della sinistra nei confronti di bambini piccoli. Urge una legge sul consenso informato che vieti espressamente qualsiasi iniziativa extracurriculare senza il consenso dei genitori. Ma Veltroni ha bisogno di questi mezzucci per divulgare il suo capolavoro in cui si propaganda l’ideologia transgender?”.

Ideologia “di sinistra” a scuola?

Non è la prima volta che di recente la Lega si è interessata alle “ideologie” trasmesse dai libri di testo proposti a scuola. Abbiamo parlato ad esempio del caso del libro di testo adottato in un liceo del modenese in cui si parlava di “una delle peggiori politiche del ministro Salvini”.

“Basta con la becera propaganda nei libri di scuola. Ultimo caso è quello di un libro che descrive Matteo Salvini come il ministro dalle ‘peggiori politiche’. Chi stabilisce questo? Si è superato ogni limite: presenterò un’interrogazione parlamentare per denunciare questi fatti indegni”. Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione che ha postato sui social e divulgato la foto della pagina del libro di testo in questione.

“Sono sempre più numerosi i casi di docenti e dirigenti scolastici che consentono, se non proprio promuovono, libri di testo sfacciatamente di parte e pregni di propaganda politica. Per noi tutto questo è intollerabile: ci opporremo in ogni modo contro questa manipolazione dei nostri studenti”, continua, come riporta Ansa. Sasso sta invitando gli utenti dei social a inviargli altri casi simili.