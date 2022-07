Licei quadriennali, a Padova i primi diplomati in una classe sperimentale. Il MI proroga fino al 2026 con due novità

Licei quadriennali, a Padova i primi diplomati in una classe sperimentale. Il...

Liceo in quattro anni? Possibile. La dimostrazione arriva dal liceo Romano Bruni di Padova che ha portato, con questi ultimi esami di maturità, al diploma decine e decine di ragazzi e ragazze.

Un progetto, quello del Quadriennale, iniziato nell’anno scolastico 2018/19 con la prima classe sperimentale a tentare di raggiungere il traguardo a 18 anni, come in molti paesi europei. Un passo importante, innovativo, per qualcuno forse azzardato, almeno all’inizio, ma che invece si è concluso nel migliore dei modi. Tutto ciò grazie anche al ministero che ha approvato il progetto sperimentale.

Una scelta coraggiosa quella dei ragazzi e delle loro famiglie, peraltro successivamente condizionata anche dalla pandemia che non ha certamente reso agevole il compito (come del resto in tutte le scuole).

Un esperimento che è stato superato a pieni voti e che incoraggia nuovi studenti a intraprendere lo stesso percorso visto che il ministero ha prorogato fino al 2026 questa possibilità, aggiungendo due novità: il potenziamento delle discipline STEM e l’introduzione di attività connesse alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile.

Ulteriore motivo di soddisfazione arriva dal fatto che tre quarti dei ragazzi hanno già superato i pre test universitari.