Liceo Economico-Sociale, a Catania nasce l’opzione calcistica: un percorso che unisce passione e competenze

Una nuovo indirizzo di studi in un liceo di Catania: i Salesiani del San Francesco di Sales hanno ampliato l’offerta formativa includendo anche il Liceo Economico-Sociale con opzione calcistica.

Cosa si studierà

Dopo oltre 125 anni di servizio educativo nella città e per la città di Catania, l’obiettivo del San Francesco di Sales è essere ancora più vicino ai tempi e alle richieste formative dei giovani.

Considerata la necessaria e attuale attenzione che va posta alle tematiche economiche e sociali e cogliendo la passione di tanti giovani per le professioni attinenti al mondo del calcio, i Salesiani hanno progettato un percorso di studi che possa integrare in modo armonico queste richieste.

Adatto e interessante per chi si sente portato per lo studio delle scienze umane, e di respiro internazionale dato lo studio sia dell’inglese che dello spagnolo, il Liceo Economico Sociale dei Salesiani avrà quindi un’opzione per gli amanti dello sport più seguito al mondo, il calcio, con un percorso specifico e strutturato per unire passione e competenza del mondo calcistico.

La presentazione

La presentazione del nuovo indirizzo di Studi si è svolta oggi, giovedì 13 febbraio alle ore 12:30 nel Salone Auditorium dell’Istituto sito in via Cifali, 5.

Presenti, oltre al direttore dell’istituto don Domenico Muscherà e il preside don Enzo Timpano, l’Ispettore Salesiani Sicilia don Domenico Saraniti, il Presidente della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) Sicilia Sandro Morgana, il delegato FIGC Catania Lino Gurrisi, il componente FIGC Catania Luca Di Gregorio, il Presidente Associazione osservatori calcistici ROI ITALIA Matteo Sassano, l’AD del Catania FC Vincenzo Grella, il Presidente Meta Catania Enrico Musumeci, il DG della Meta Catania avv. Angelo Finocchiaro, e altre autorevoli presenze del mondo del calcio, il Presidente Associazione Catania Rossazzurra Avv. Enzo Ingrassia, l’Assessore all’istruzione di Catania Dott. Andrea Guzzardi e altre Autorità istituzionali.