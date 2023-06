Liceo made in Italy, Bucalo (FdI): “percorso formativo di eccellenza. Entro tre mesi sarà realtà”

“Entro 90 giorni il Liceo del Made in Italy sarà una realtà. Il consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito, ha dato infatti il via libera a questo nuovo percorso formativo che prenderà il via entro l’anno scolastico 2024/2025. Si tratta di una novità assoluta nella scuola italiana per la quale non posso che esprimere grande soddisfazione. Il Liceo è una alternativa importante per dare una opportunità di grande rilievo ai giovani con la creazione di una figura altamente specializzata a sostegno e a tutela dei prodotti italiani. Un percorso formativo di eccellenza volto a formare una classe dirigente in grado di mettere a sistema opportunità e criticità, di puntare su solide competenze in economia, marketing, diritto e comunicazione digitale, senza però mai trascurare la conoscenza dell’enorme patrimonio socio-culturale e artistico del nostro Paese. Figure manageriali in grado di adeguarsi alle sfide del mercato del lavoro e analizzare e governare i nuovi mercati globali, le opportunità di business e i processi digitali a supporto dell’export in mercati strategici per la tutela e la promozione del brand Italia“. Lo ha dichiarato la senatrice di Fratelli D’Italia Ella Bucalo, componente della commissione cultura del Senato e responsabile della scuola del partito.