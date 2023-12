Liceo siciliano vince il primo premio al Festival del Classico

Gli allievi della classe IV A, del liceo Umberto I di Palermo, si sono recati a Torino, con la prof.ssa Ada Magno, tutor del pcto legato al circolo dei lettori di Torino (via Bogino 9) per il festival del classico, VI ed., sul tema “Oriente-Occidente”, dal 30/11/2023 al 3/12/2023. Il festival ha nel prof. L. Canfora il presidente (filologo e storico) e nel prof. U. Cardinale (italianista) il direttore. Tale festival ha previsto anche il concorso “Ted talk” leggilo e raccontalo, per cui una squadra di ragazzi, composta dall’oratore Rubén Girardelli, insieme a Mattia Effettivo, Matilde Modica e Flavio Giordano, è risultata finalista nella sezione saggistica, realizzando un corto sul testo “Il divano di Istanbul” di Barbero e, successivamente, presentandolo per 10 minuti, di fronte ad un’autorevole commissione, e un pubblico di esperti, presso la biblioteca nazionale di Torino , il 1° dicembre 2023.

Per la prima volta il concorso suddetto, alla sua seconda edizione, patrocinato dall’Usr Piemonte, nella persona della dott.ssa Tiziana Cerrato, è stato aperto alle scuole superiori del territorio nazionale. Per la sezione saggistica, il gruppo degli allievi costituito da Mattia Effettivo, Flavio Giordano, Matilde Modica con l’oratore Ruben Girardelli, è risultato vincitore del 1° premio, che consiste in un corso di scrittura creativa di una settimana, offerto dalla scuola Holden, presente in giuria, e un corso di public speaking, offerto da e-real.

Tale incontro ha permesso al Sud di incontrare il Nord e di favorire l’integrazione tra i giovani di varie scuole e tra i giovani ed il mondo della cultura ai suoi massimi livelli. Personalmente i professori Canfora e Cardinale, la rappresentante dell’Usr Piemonte dott.ssa Tiziana Certato, e la direttrice del circolo dei lettori, Elena Lowenthal, componente anch’essa della giuria, insieme a tutti i suoi collaboratori dell’ufficio stampa, si sono complimentati per la performance dell’allievo Girardelli e per l’attività preparatoria svolta in classe con l’ausilio della tutor prof.ssa Magno.

Ada Magno