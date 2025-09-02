L’Intelligenza Artificiale entra nella piattaforma UNICA, nuovi servizi per scuole, studenti e famiglie – DECRETO

È stato registrato il Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025 relativo all’implementazione di un servizio digitale in materia di intelligenza artificiale nell’ambito della piattaforma UNICA.

Questo servizio mira a promuovere un uso etico e consapevole dell’IA nelle scuole, fornendo linee guida interattive e una mappa delle sperimentazioni avviate dagli istituti scolastici.

Il decreto sottolinea l’importanza della tutela dei dati personali e i diritti fondamentali, garantendo che l’IA sia utilizzata per migliorare l’istruzione e l’apprendimento in conformità con le normative europee e nazionali.

L’accesso al servizio è sia pubblico che privato, con funzionalità dedicate a docenti e personale amministrativo per la gestione dei progetti di IA.

Obiettivi e finalità del servizio digitale

Costituire uno strumento di accompagnamento e supporto per lo sviluppo e l’utilizzo consapevole dell’IA nelle scuole

per lo sviluppo e l’utilizzo consapevole dell’IA nelle scuole Rendere disponibili contenuti e documenti informativi sull’IA , incluse Linee Guida e una mappa delle sperimentazioni avviate dalle scuole

, incluse Linee Guida e una mappa delle sperimentazioni avviate dalle scuole Supportare le Istituzioni Scolastiche nell’uso dell’IA, promuovendo un’istruzione e formazione digitale di alta qualità

nell’uso dell’IA, promuovendo un’istruzione e formazione digitale di alta qualità Favorire l’acquisizione di conoscenze digitali da parte di studenti e genitori per un uso sicuro ed etico dell’IA

da parte di studenti e genitori per un uso sicuro ed etico dell’IA Promuovere un’ IA antropocentrica, sicura, affidabile, etica e responsabile nell’istruzione

nell’istruzione Incentivare lo sviluppo e l’uso uniforme dei sistemi di IA in conformità con i valori europei e nazionali, tutelando i diritti e le libertà fondamentali, con particolare attenzione alla protezione dei minori

Favorire la conoscenza delle opportunità e dei rischi dell’IA per orientare le nuove generazioni verso un uso attento e consapevole

Struttura del servizio digitale

Il Servizio è composto da due sezioni principali:

1. Sezione “Linee Guida IA”: offre un accesso facoltativo a linee guida interattive in materia di IA. Queste linee guida definiscono un quadro di riferimento metodologico-didattico, giuridico, tecnico ed etico per l’impiego dell’IA nelle scuole, nel rispetto della normativa e degli orientamenti di settore. In particolare, individuano il quadro normativo, i requisiti etici, le garanzie e le misure tecniche/organizzative, e gli strumenti metodologici per un accesso inclusivo all’IA. Questa sezione include anche una Mappa delle Sperimentazioni avviate dalle scuole sul territorio nazionale. È accessibile a chiunque nell’area pubblica della Piattaforma Unica.

2. Sezione “Progetti IA”: canale facoltativo per la condivisione delle sperimentazioni avviate dalle scuole. Permette ai dirigenti scolastici e al personale amministrativo di segreteria di inserire dettagli sui progetti (es. titolo, obiettivi, ambiti) tramite una “Scheda progetto IA”, compilare checklist di supporto, scaricare strumenti metodologici e consultare FAQ sulle Linee Guida. Questa sezione è disponibile nell’area privata della Piattaforma Unica e richiede identificazione e autenticazione informatica. Non è previsto l’inserimento di dati personali, ma solo informazioni generali relative alle sperimentazioni. Il Ministero monitora lo stato di avanzamento e i risultati di questi progetti.

Accesso al servizio

Area pubblica: accessibile a qualunque soggetto interessato senza necessità di identificazione o autenticazione. Permette la consultazione dei contenuti generali del Servizio e delle funzionalità della Sezione “Linee Guida IA”

accessibile a qualunque soggetto interessato senza necessità di identificazione o autenticazione. Permette la consultazione dei contenuti generali del Servizio e delle funzionalità della Sezione “Linee Guida IA” Area privata: richiede identificazione e autenticazione informatica. È riservata a dirigenti scolastici/coordinatori e personale amministrativo di segreteria scolastica, che possono usufruire delle funzionalità della Sezione “Progetti IA”

Entrata in vigore

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, e il Servizio sarà attivo entro ottobre 2025.

Ulteriori decreti disciplineranno le modalità di progettazione delle iniziative IA da parte delle scuole, le iniziative di formazione e gli elementi per garantire il pieno rispetto dei diritti e valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le Linee Guida saranno aggiornate e verranno predisposti modelli documentali per le scuole.

