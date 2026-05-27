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27.05.2026

Lo sport come fattore protettivo per la salute degli adolescenti, corso gratuito accreditato MIM per la prevenzione del disagio in adolescenza

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Iscrizioni e accesso alla piattaforma:https://fondazionepatriziopaoletti.org/lead-elearning-sport-per-crescere/

Aperte fino al 30 maggio le iscrizioni gratuite al corso accreditato MIM promosso da Fondazione Ospedale Niguarda e Fondazione Patrizio Paoletti.

“Sport per Crescere” è il nuovo corso gratuito rivolto a tutti docenti, gli insegnanti di educazione fisica, gli allenatori, i trainer sportivi e gli educatori. 16 ore di formazione asincrona con videolezioni, strumenti operativi e materiali scaricabili per promuovere lo sport come fattore protettivo per la salute globale e il benessere psicologico degli adolescenti.

Fondazione Ospedale Niguarda e Fondazione Patrizio Paoletti, con il sostegno di Fondazione Cariplo, hanno realizzato il percorso formativo “Sport per Crescere”, dedicato a docenti, insegnanti di educazione fisica, allenatori, trainer sportivi ed educatori interessati al rapporto tra sport, benessere psicologico e prevenzione del disagio in età adolescenziale.

Il corso nasce dalle rilevazioni nazionali sulla pratica sportiva come strumento di benessere per gli adolescenti e fattore di potenziamento dell’apprendimento. Il programma parte dai risultati specifici di una ricerca condotta da Fondazione Ospedale Niguarda sul legame tra pratica sportiva, continuità, benessere emotivo e rischio di abbandono sportivo.

La fase formativa è stata sviluppata da Fondazione Patrizio Paoletti attraverso un approccio integrato tra neuroscienze, educazione e pratica sportiva.

Il percorso prevede:

  • 16 ore di formazione online asincrona
  • attestato finale
  • corso accreditato MIM/MIUR
  • videolezioni, strumenti operativi e materiali scaricabili

Il percorso fornisce strumenti concreti per:

  • riconoscere i segnali precoci di disagio e abbandono sportivo
  • sostenere motivazione, resilienza e continuità nella pratica
  • rafforzare la qualità educativa dello sport
  • promuovere competenze relazionali ed emotive nei contesti scolastici e sportivi

Il corso approfondisce inoltre il ruolo dello sport come fattore protettivo per la salute globale e il benessere psicologico degli adolescenti.

Iscrizioni e accesso alla piattaforma:
https://fondazionepatriziopaoletti.org/lead-elearning-sport-per-crescere/

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