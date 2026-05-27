Lo sport come fattore protettivo per la salute degli adolescenti, corso gratuito accreditato MIM per la prevenzione del disagio in adolescenza

Aperte fino al 30 maggio le iscrizioni gratuite al corso accreditato MIM promosso da Fondazione Ospedale Niguarda e Fondazione Patrizio Paoletti.

“Sport per Crescere” è il nuovo corso gratuito rivolto a tutti docenti, gli insegnanti di educazione fisica, gli allenatori, i trainer sportivi e gli educatori. 16 ore di formazione asincrona con videolezioni, strumenti operativi e materiali scaricabili per promuovere lo sport come fattore protettivo per la salute globale e il benessere psicologico degli adolescenti.

Fondazione Ospedale Niguarda e Fondazione Patrizio Paoletti, con il sostegno di Fondazione Cariplo, hanno realizzato il percorso formativo “Sport per Crescere”, dedicato a docenti, insegnanti di educazione fisica, allenatori, trainer sportivi ed educatori interessati al rapporto tra sport, benessere psicologico e prevenzione del disagio in età adolescenziale.

Il corso nasce dalle rilevazioni nazionali sulla pratica sportiva come strumento di benessere per gli adolescenti e fattore di potenziamento dell’apprendimento. Il programma parte dai risultati specifici di una ricerca condotta da Fondazione Ospedale Niguarda sul legame tra pratica sportiva, continuità, benessere emotivo e rischio di abbandono sportivo.

La fase formativa è stata sviluppata da Fondazione Patrizio Paoletti attraverso un approccio integrato tra neuroscienze, educazione e pratica sportiva.

Il percorso prevede:

16 ore di formazione online asincrona

attestato finale

corso accreditato MIM/MIUR

videolezioni, strumenti operativi e materiali scaricabili

Il percorso fornisce strumenti concreti per:

riconoscere i segnali precoci di disagio e abbandono sportivo

sostenere motivazione, resilienza e continuità nella pratica

rafforzare la qualità educativa dello sport

promuovere competenze relazionali ed emotive nei contesti scolastici e sportivi

Il corso approfondisce inoltre il ruolo dello sport come fattore protettivo per la salute globale e il benessere psicologico degli adolescenti.



https://fondazionepatriziopaoletti.org/lead-elearning-sport-per-crescere/ Iscrizioni e accesso alla piattaforma:

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