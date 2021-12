Video Animazione Educativa: l’arte del raccontare, una nuova frontiera nella didattica

Dalla collaborazione tra EMI, UCI, Anapia ed Istituto Cartesio di Roma prende vita la II edizione del Corso “Fondamenti di Video Animazione Educativa”, dedicato ai docenti.

Il panorama della classe – tipo degli ultimi anni, connotato dall’affannosa ricerca da parte dei docenti di metodologie nuove ed incentivanti, potrebbe essere descritto in questo modo: classi numerose, alunni più difficili da motivare, bisogni educativi diffusi, genitori esigenti ma non sempre presenti .Questo innovativo corso tende la mano agli insegnanti di ogni ordine scolastico, coinvolgendoli nell’uso di nuovi linguaggi per la didattica, che possano integrare quelli tradizionali.

125 ore di lezione, in buona parte pratiche, per docenti che vogliano arricchire le proprie competenze ed intraprendere in prima persona un percorso di educazione alla creatività. Il linguaggio dell’animazione è universale, senza età, ricco di immagini, iperboli, colori ed ironia. Ma ha una sua grammatica e delle regole specifiche da apprendere!

Le competenze che saranno acquisite dai corsisti potranno essere funzionali alla creazione di animazioni educative e didattiche, o di laboratori scolastici dedicati, che offriranno anche agli alunni la possibilità stimolante di raccontare e raccontarsi.

Apprendere durante un’attività creativa risulta naturale e funzionale ad uno scopo e, come affermava il padre del Costruzionismo Papert, “l’apprendimento è più efficiente quando è parte di un’attività come la costruzione di un prodotto significativo“.

Concepire un’animazione educativa mette in gioco tante e varie componenti edificanti per l’alunno. Si ricorre al pensiero laterale nella fase di ideazione, a quello convergente nella fase di elaborazione del progetto, attraverso regole e linguaggi codificati, facendo confluire utilmente intuizioni, conoscenze personali e scolastiche in un unico oggetto di apprendimento a più ampia valenza, rielaborato e digerito secondo le proprie strutture mentali, condivisibile e fruibile tra pari.

Le animazioni a Scuola non sono mere risorse educative, ma percorsi di apprendimento: hanno una più ampia valenza metacognitiva e sfruttano da sempre linguaggi adeguati ai più giovani. Offrono un’educazione con i media e ai media.

Durante il processo creativo, infatti, si consolida negli studenti il valore dell’istruzione, il senso della comunicazione, COME servirsi al meglio delle proprie conoscenze e si motiva all’apprendimento. Al tempo stesso, l’espressione creativa offre l’intima opportunità di esplorare se stessi, alimentando l’intelligenza emotiva, attraverso l’osservazione e la narrazione di pensieri ed emozioni.

Una Video Animazione ben progettata risulta utile anche in situazioni di bisogni educativi speciali (BES), per la tipologia del linguaggio e come pratica inclusiva, capace di diversificare ed arricchire la didattica se inserita in un modulo di apprendimento, o di coinvolgere attivamente ciascun alunno nella realizzazione di un progetto audiovisivo animato.

La II edizione del Corso, interamente pagabile anche con la Carta del Docente, sta per iniziare!

Per maggiori info e per ottenere la brochure illustrativa è possibile consultare la pagina:

https://bit.ly/3CmwZFA o scrivere a: [email protected]

