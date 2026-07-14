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Attualità
14.07.2026

Valditara spiega cos’è il ‘merito’: non è prendere 10, ma valorizzare il talento di ogni alunno tenendo conto che ci sono 9 modelli d’intelligenza

Alessandro Giuliani
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Il merito non è raggiungere risultati di eccellenza, che solo pochissimi potrebbero raggiungere, ma è dare il meglio di ciò che ciascuno ha dentro di sé, coniugandolo con l’impegno”. A sottolinearlo è stato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, durante la II edizione del Premio ‘Oltre la Vetta – Sport, Salute e Istruzione’, presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato.

“Non basta raggiungere la vetta – ha aggiunto Valditara, che non a caso ha voluto aggiungere nella denominazione del suo Ministero anche la parola ‘Merito’ – ma bisogna perseverare perché non ci si deve mai accontentare di un traguardo. Il titolo del premio è evocativo anche di un modello di scuola incentrato sulla valorizzazione della persona e dei talenti. Quindi, una scuola che sia palestra per far sì che i nostri giovani non raccolgano solo conoscenze e competenze, ma maturino anche responsabilità e autonomia che li renda cittadini consapevoli”.    

La Costituzione italiana, ha tenuto a dire il responsabile del Mim, “ha messo al centro la persona“, proprio a marcare la differenza che c’è fra ordinamento repubblicano e totalitario: “nel primo lo Stato è al servizio della persona, nel secondo viceversa”.

Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha quindi ribadito che “la nostra scuola mette al centro lo studente, sa individuare e valorizzare i talenti di ogni giovane e costruire una formazione basata sulla personalità di ogni singolo studente”. Ne consegue che, “la personalizzazione è centrale nella scuola: ogni giovane deve avere la possibilità di costruirsi il percorso di vita che lo realizzi appieno”.

Quindi, Valditara ha specificato che “in passato si riteneva che esistesse un solo modello di intelligenza, ora sappiamo che ce ne sono molti, almeno nove, da quella sportiva a quella musicale o manuale”: ognuno deve coltivare la propria, valorizzando al massimo le sue inclinazioni e i suoi talenti.

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