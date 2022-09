Lo staff del dirigente scolastico svolge un lavoro fondamentale?

In riferimento all’articolo “Staff di direzione a scuola, ma quanto è utile e quanto ci costa la sua istituzione?” l’autore pone delle domande ma non si chiede quanto i componenti degli staff lavorano e se svolgono un LAVORO utile e fondamentale per il funzionamento organizzativo e didattico di una comunità scolastica!

Lo si chieda ai Collaboratori del DS, ai Responsabili di plesso distaccato, agli Animatori digitali, alle FF.SS., ai Referenti per l’Inclusione, ai Coordinatori didattici, ai Coordinatori di dipartimenti, ai referenti di sistema (Covid19, PON, ERASMUS, PCTO, Privacy, Intercultura, Bullismo e cyberbullismo, INVALSI, Istruzione parentale, Istruzione ospedaliera, Istruzione carceraria, ecc.). Chiediamolo a ciascun* di queste migliaia di donne e uomini, ai DSGA, al personale non docente, alle RSU di istituto, ai genitori che spesso si ritrovano in molti di loro un primo riferimento.



Rosolino Cicero