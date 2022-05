L’obbligo della sicurezza-Scuole e PA

Da quasi 14 anni, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08, la sicurezza sul lavoro è diventata un obbligo nel nostro paese. Ciò significa che sia i datori di lavoro che i dirigenti scolastici hanno il dovere di erogare corsi di formazione incentrati su quest’ambito e destinati specificamente ai dipendenti (quindi, nel caso della scuola, al personale ATA e ai docenti).

D’altra parte, ogni dipendente ha il dovere di essere formato e informato sui rischi esistenti sul luogo di lavoro, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare e sui possibili scenari da affrontare. Ciò include inevitabilmente anche un’adeguata formazione in materia di Covid-19, il virus che ci ha costretto a rivedere completamente le nostre vite e a riformulare il concetto stesso di sicurezza.

Sotto questo aspetto ICOTEA, istituto di formazione accreditato dal MIUR, offre un’opportunità unica nel suo genere: non solo è possibile seguire una serie di corsi mirati in materia di sicurezza, ma si possono anche ottenere una serie di vantaggi pratici. ICOTEA è infatti partner di #TommasoBaroneCe!, esperto in Sicurezza della Scuola e della Pubblica Amministrazione da oltre 20 anni e docente di riferimento per i corsi di Sicurezza sul Lavoro.

Chiunque decida di iscriversi a un corso sulla Sicurezza per le Scuole di Rischio Medio tenuto da ICOTEA avrà infatti diritto a una consulenza gratuita con Tommaso Barone, che potrà essere erogata via mail, telefono o videochiamata. In più, le scuole potranno avere tutto l’occorrente per mettere in sicurezza i propri edifici semplicemente acquistando il KIT COMPLETO per Scuole/Accademie/Università .

Il Kit, acquistabile sul sito di ICOTEA, può essere richiesto da qualunque membro del personale di una scuola o di un’istituzione universitaria, dal dirigente scolastico all’addetto alle emergenze, e comprende tutta la documentazione necessaria per la sicurezza degli istituti, in particolare:

Redazione DVR

Redazione Piano Gestione Emergenza/Evacuazione

Nomine Addetti Gestione Emergenza, Antincendio, Primo Soccorso, Referenti Covid-19

Comunicazioni Ente Proprietario

Ricognizione fabbisogni formativi

Linee guida COVID-19

Incarichi per RLS, Preposto

Modulistica Evacuazione

Registro Controlli Antincendio, Diario delle Manutenzioni e Registro Pulizie

I corsi in materia di sicurezza possono essere seguiti interamente online sulla piattaforma E-Learning di ICOTEA, in cui, grazie a dispositivi quali il riconoscimento biometrico facciale, è possibile ricreare una vera e propria aula virtuale. I percorsi formativi inseriti in quest’ambito includono:

Per ulteriori informazioni sui costi e sui vantaggi economici offerti, visitare il sito ufficiale di ICOTEA o scrivere una mail a [email protected]. Siamo pronti a rispondere a tutte le tue domande!

