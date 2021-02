È opportuno che tutti conoscano quello che sta avvenendo in Lombardia. La campagna vaccinale è in alto mare. Dei docenti a contatto ogni giorno con bambini da zero a 18 anni è un punto interrogativo, in compenso da martedì verranno date le dosi di vaccino per le università per vaccinare personale tutto. Con la nuova giunta lombarda abbiamo la gerarchia di insegnanti….. università vaccini subito e gli altri?Davvero una vergogna

Mg Galimberti