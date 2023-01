Luciana Littizzetto si dice dispiaciuta per le dichiarazioni, ma i docenti non la perdonano: “ha detto cose di una gravità inenarrabile”

Luciana Littizzetto si dice dispiaciuta per le dichiarazioni, ma i docenti non...

Dopo la lunga riflessione dell’attrice e comica Luciana Littizzetto sul mondo dei docenti, affermando che “non esistono classi ingovernabili, esistono professori bravi e meno bravi”, spostando il focus sull’empatia di un docente. Le dichiarazioni hanno creato una corposa polemica nel mondo del personale docente, che si è sentito offeso.

Luciana Littizzetto ha così commentato l’onda di odio mediatico: “Settimana leggerissima, proprio una piuma”. E ha anche aggiunto di aver definito gli studenti colpevoli del gesto “delinquenti”, premessa che poi le ha permesso di aprire una parentesi sulla sua esperienza passata da docente senza particolari riferimenti specifici a nessuno: “Alcuni non hanno proprio sentito ciò che ho detto”.

Ovviamente i docenti non si sono limitati a commentare la questione, ecco alcuni commenti: “La premessa l’abbiamo ascoltata benissimo. Il problema è che non sa come difendersi visto che ha detto cose di una gravità inenarrabile” scrive Giulia; “Potrebbe/ dovrebbe semplicemente chiedere scusa. Le sue parole sono state un’offesa per tutta la categoria. I fatti sono ingiustificabili. Punto” aggiunge Marianna; e ancora commenta Susanna “Luciana hai sbagliato moltissimo. Utilizza la tua posizione e correggi il messaggio. Gli episodi di violenza contro gli insegnanti sono sempre in ascesa. Schierati con i docenti!”

Nonostante tanti messaggi di delusione, ce ne sono altri che la pensano come Luciana Littizzetto, tanto da dare piena solidarietà a quanto accaduto.