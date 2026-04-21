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21.04.2026

Luciana Littizzetto: “Il traguardo che ha reso i miei genitori orgogliosi? Quando ho cominciato a insegnare a 18 anni”

Redazione
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Littizzetto, gli inizi da docente e il problema dell’autorevolezza
"Nel mestiere del docente c'è un parte di show"

L’attrice e comica Luciana Littizzetto ha parlato ancora una volta del suo passato da docente. Ecco cosa ha detto, a Il Corriere della Sera, sul traguardo professionale che ha reso i suoi genitori più orgogliosi: “Quando ho cominciato a insegnare, avevo 18 anni: con il quinto anno del Conservatorio si potevano già fare supplenze alle medie. Del mestiere che faccio ora non erano contenti per nientissimo”.

Littizzetto, gli inizi da docente e il problema dell’autorevolezza

Qualche tempo fa la comica ha raccontato alcuni aneddoti sui suoi inizi da docente: “All’inizio non è stato facile. All’epoca i ragazzi potevano rimanere alle medie fino a 16 anni. Io ne avevo appena compiuti 18, ero quasi una coetanea. C’era un problema di autorevolezza. ‘Franco hai portato il flauto?’. ‘Quello di plastica no’, e tutti giù a ridere”.

“Sono riuscita a conquistare autorevolezza con l’aiuto delle insegnanti più grandi di me. Persone eccezionali che erano in quella scuola perché l’avevano scelto, quasi una missione. E mi sono trovata bene anch’io. Ho capito che dovevo prepararmi molto prima della lezione per essere pronta a fronteggiare ogni situazione. I miei mi dicevano di smettere ma io non volevo pesare sul bilancio familiare. Alla fine ho imparato a insegnare”, ha aggiunto, con parole di riguardo verso le sue colleghe.

“Nel mestiere del docente c’è un parte di show”

Come si passa dalla cattedra al palcoscenico? Ecco la risposta di Littizzetto: “Eh ci sono dei punti in comune. In fondo anche nel mestiere dell’insegnante c’è una parte di show”.

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