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21.04.2026

Educazione sessuale con consenso informato dei genitori, al via esame ddl Valditara al Senato: cambierà qualcosa?

Redazione
Indice
Cosa dice il ddl
Il ruolo dei docenti e dei genitori

Questa settimana, la penultima di aprile, riprende l’esame del Ddl sul consenso informato a scuola al Senato. Il testo, già approvato alla Camera lo scorso dicembre, dovrà ricevere l’okay del Senato prima di diventare legge.

Si tratta del Ddl n. 1735 – Consenso informato in ambito scolastico, comunemente noto ormai come Ddl Valditara. Il termine per presentare emendamenti era fissato allo scorso 16 aprile.

Cosa dice il ddl

Il ddl, come ricordato dal nostro giornale, stabilisce che l’educazione sessuale potrà essere proposta alle scuole medie e superiori solo agli studenti per cui sia stato espresso il consenso preventivo dei genitori. Restano escluse le scuole dell’infanzia e le elementari, “fatto salvo… quanto previsto dalle indicazioni nazionali“.

Queste ultime, scrive ancora Repubblica, comprendono solo contenuti di base come anatomia, differenze biologiche, funzioni riproduttive e malattie sessualmente trasmissibili, mentre empatia e rispetto restano nell’ambito dell’educazione civica.

LEGGI IL NOSTRO FOCUS SU EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE NELLE SCUOLE

Il ruolo dei docenti e dei genitori

Il ddl è composto da tre articoli. All’articolo 1 viene stabilito che “le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni” e che tale consenso deve essere acquisito dopo aver messo a disposizione il materiale didattico previsto.

L’articolo 2 disciplina invece il coinvolgimento di esperti esterni: secondo quanto riporta il quotidiano, esso sarà possibile solo previa deliberazione del collegio dei docenti e approvazione del consiglio d’istituto. criteri di selezione, si legge ancora nel testo, dovranno basarsi su titoli, esperienza e coerenza con finalità educative e livello di maturazione degli studenti.

Infine, l’articolo 3 del ddl specifica che “dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica“. Si tratta di un provvedimento destinato a incidere sull’organizzazione delle attività educative nelle scuole italiane.

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Lara La Gatta
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