M5S critico con Meloni: sulla scuola tace perché ha fatto danni

I rappresentanti del M5S nelle commissioni Cultura della Camera e del Senato hanno avuto parole molto dure nei confronti della premier: “Ha fatto bene Giorgia Meloni a non inserire la scuola e l’università tra le slide autocelebrative per i suoi mille giorni, d’altra parte il silenzio è la cosa più dignitosa con cui commentare i propri disastri. E non è una novità, abbiamo già detto che si possono contare sulle dita di una sola mano le volte in cui Meloni ha usato le parole ‘scuola”, “università’ e ‘ricerca’.

Cosa dovrebbe dire visto che l’azione di questo governo è stata quella di far abbattere la scure dei tagli su questi settori pubblici fondamentali? Quasi 6000 docenti e oltre 2000 unità del personale ATA tagliati nell’ultima legge di Bilancio. Aggiungiamoci i tagli all’FFO per le università, che ha colpito quasi tutti gli atenei d’Italia. Per non dimenticare che si sono introdotte nuove figure contrattuali precarie nel mondo universitario, facendo passi indietro sul piano della dignità del lavoro di queste persone. Poteva forse Meloni parlare dei fallimenti sul PNRR in merito alla mission degli alloggi universitari? No, meglio un comprensibile silenzio.

Se poi pensiamo alle misure del ministro Valditara nostalgiche e punitive, allora al silenzio dovrebbe aggiungersi un buon nascondiglio”.