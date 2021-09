MaD: chi può presentarla? Quali sanzioni per la rinuncia? Le nostre Faq

In alcune province, soprattutto dell’Italia settentrionale, le graduatorie sono esaurite, per cui diventa necessario per le suole, far ricorso a quei docenti che hanno prodotto domanda di (messa a disposizione) MAD.

Chi può presentare la MAD?

Possono presentare la domanda di MAD esclusivamente i docenti non iscritti in una qualunque graduatoria per le supplenze.

Quante province si possono chiedere?

La domanda va presentata in una sola provincia.

Quante istituzioni?

Non ci sono limiti purché siano tutte nella stessa provincia.

Entro quale termine va presentata la MAD?

Non esiste un termine stabilito, si consiglia ripresentarla all’inizio delle lezioni.

Che cosa va dichiarato nella domanda MAD?

Oltre ai dati anagrafici vanno dichiarati i titoli posseduti e gli estremi del loro conseguimento.

Il candidato può rinunciare a una supplenza?

Secondo le disposizioni previste dall’O.M. 60 del 10 luglio 2020, la proposta per una supplenza non può essere rifiutata.

Nel caso un candidato rinunci a una supplenza a cosa va incontro?