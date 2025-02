Maestra agli arresti domiciliari per maltrattamenti, incastrata dalle microtelecamere. È sospesa dall’incarico

Una maestra di 60 anni, originaria di Cesena, è finita agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti dei suoi piccoli alunni. L’insegnante, che lavorava in una scuola materna di Longiano, avrebbe insultato, strattonato e picchiato i bambini per mesi, senza alcun ripensamento.

Secondo quanto riporta il Corriere, le preoccupazioni dei genitori sono emerse dopo i racconti dei loro figli, che hanno denunciato episodi di violenza all’interno della scuola. Le segnalazioni hanno portato a un’indagine da parte dei carabinieri, che hanno installato microtelecamere nell’asilo durante le vacanze natalizie. Le registrazioni raccolte al rientro in classe hanno fornito prove inconfutabili: nei filmati, la maestra appare mentre urla e colpisce i bambini, tutti di età compresa tra i 3 e i 5 anni.

Le immagini sono talmente chiare che i piccoli non dovranno nemmeno essere ascoltati in forma protetta. A seguito dell’arresto, la docente è stata sospesa dall’incarico e non potrà tornare a insegnare nemmeno in caso di revoca della misura cautelare.