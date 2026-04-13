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13.04.2026

Maestra in pensione 91enne incontra gli ex alunni: “Forse se si ricordano di me è perché qualcosa di buono ho fatto”

Redazione
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Il pupazzetto ricomparso dopo 40 anni

Un momento “amarcord”: una maestra in pensione di Verona di ben 91 anni ha incontrato i membri di una sua ex classe, l’ultima, che ha portato dalla prima elementare, nel 1984, all’ultima classe nel 1989.

Come riporta Il Corriere della Sera gli studenti, ormai cinquantenni, hanno posato in pizzeria per una foto simile a quella scattata con la maestra negli anni Ottanta. “L’emozione è stata grandissima perché questa è stata la mia ultima classe prima della pensione”, racconta l’insegnante. “Eppure la nostra maestra è tale e quale a quarant’anni fa”, ha detto un ex alunno.

Il pupazzetto ricomparso dopo 40 anni

A fare capolino in un tavolino della pizzeria anche un pupazzetto, che all’epoca la maestra ha regalato ad un’alunna: “Mi ha detto che da bambina aveva avuto la polmonite – spiega la docente -, era stata ricoverata in ospedale. Io ero andata a trovarla e le avevo portato quel pupazzetto”.

“L’ha conservato per quarant’anni. Mi ha detto che, se avesse avuto dei figli, lo avrebbe dato a loro. È stata una cosa che mi ha commosso davvero”. Oggi quel pupazzo è diventato un ricordo da incorniciare anche per lei: “L’ho fotografato e ogni tanto lo guardo sul telefono”.

“Io ho sempre preferito seguire i bambini per tutto il ciclo per rafforzare il legame. Forse, se si ricordano di me è perché qualcosa di buono ho fatto. Del resto, ho sempre voluto bene ai miei bambini”, ha detto l’anziana ex docente. Quando la cena si è conclusa gli ex alunni l’hanno accompagnata a casa. Prima di salutare, la maestra ha rilanciato: “Quest’estate ci rivediamo anche con gli assenti e offrirò io il gelato a tutti”.

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