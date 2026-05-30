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30.05.2026

Video di animali macellati proposto ad alunni di scuola primaria, animalisti allontanati dalle maestre. La ds: ci hanno teso un blitz

Alessandro Giuliani
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Può un’associazione illustrare a degli alunni di sette anni dei filmati sul tema dei diritti e del benessere degli animali facendo vedere loro delle scene “forti” sulla macellazione che portano alla produzione delle carni? Evidentemente no. Invece, è accaduto in una classe di un istituto comprensivo della Sardegna: secondo quanto raccontato dai quotidiani L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna, gli animalisti ‘Anonymous for the Voiceless’ avrebbero trasformato un normale incontro sul rapporto tra gli uomini e animali in un inaspettato blitz.

Dopo essersi presentati con delle maschere bianche, gli animalisti avrebbero proiettato dei video sugli allevamenti intensivi e sulle macellazioni di animali: alla visione delle immagini, le maestre hanno immediatamente allontanato gli animalisti lamentandosi per un comportamento assai diverso da quello che era stato accordato in fase di progettazione dell’evento formativo.

Il caso è stato dibattuto anche sui social media: qualche genitore ha fatto intendere di volere presentare una denuncia per l’accaduto. In tal caso, appare inevitabile che le autorità preposte verifichino sino a che punto le parti, docenti e animalisti, abbiano definito l’attività formativa e se fossero stati stabiliti anche i contenuti.

“Ci hanno teso un blitz – ha detto all’Unione Sarda la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo -: quel filmato sulle macellazioni di animali, poi, non sono certo immagini da presentare a dei bambini di seconda elementare“.

La ds ha aggiunto alla Nuova Sardegna: “Tempo fa abbiamo ricevuto una richiesta formale da parte di un’associazione ambientalista di poter tenere un incontro di circa un’ora e mezza con gli studenti sul tema dei diritti e del benessere degli animali. In buona fede abbiamo accettato“.

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