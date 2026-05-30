Oltre la scuola della performance: la pedagogia della presenza contro il burnout

Il dibattito sulla scuola si concentra spesso su riforme e scadenze burocratiche, lasciando in ombra l’emergenza più silenziosa e urgente: il burnout dei docenti. Schiacciati da una cultura della pura performance, gli insegnanti si trovano intrappolati in una modalità “dimostrazione”, dove l’adempimento formale rischia di soffocare la relazione educativa. Questa pressione si riflette inevitabilmente sul benessere emotivo della classe e sull’efficacia dell’inclusione.

Come pedagogista e insegnante di sostegno, credo sia urgente un cambio di paradigma: passare dalla “scuola del controllo” a una “pedagogia della presenza”. Per fare questo, l’organizzazione quotidiana non deve essere un ulteriore carico mentale, ma un dispositivo pedagogico di ecologia mentale.

È da questa urgenza che è nata l’Agenda del Docente Consapevole, uno strumento strutturato non per la semplice gestione burocratica, ma come supporto concreto per introdurre la mindfulness professionale e una “Didattica della Fiducia” tra i banchi. Per amplificare questo messaggio e diffondere la cultura della consapevolezza nel mondo, il progetto è stato tradotto in diverse lingue ed è oggi disponibile su Amazon nei principali mercati internazionali.

Dobbiamo fornire ai docenti strumenti per ritrovare la focalizzazione e proteggere la propria passione educativa dal caos organizzativo. Solo partendo dalla consapevolezza interiore di chi insegna possiamo costruire una scuola che non sia solo un insieme di performance da misurare, ma uno spazio inclusivo di autentica crescita.

Questo approccio metodologico, focalizzato sulla fluidità del flusso di lavoro quotidiano, ha già raccolto l’interesse della stampa educativa estera (come la testata spagnola Magisnet), dimostrando che il benessere del docente è il prerequisito fondamentale per il successo formativo di ogni studente.

Lisa Negrelli