Maestra terrorizza alunna: “Questo è l’angolo di Shining”. Tre colleghe non fermano abusi verbali e fisici, anche loro rischiano il processo

“Questo è l’angolo di Shining. Lo conosci Jack Nicholson?”: queste le parole con cui una maestra d’asilo di Roma avrebbe cercato di terrorizzare una bambina di quattro anni. La maestra ora potrebbe essere processata con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione di prova insieme ad altre tre colleghe.

Come riporta Il Corriere della Sera, la maestra le avrebbe pure detto: “Ti schiaccio”. Per farla stancare, avrebbe costretto l’alunna – i cui genitori si sono costituiti parte civile – a correre in classe. Un’altra volta l’avrebbe lasciata mangiare la tempera. Poi l’avrebbe emarginata, tenendola lontano dagli altri bambini, intenti a giocare.

La donna avrebbe pure imposto alla piccola di prendersi a schiaffi. Oppure, l’avrebbe bloccata in terra con le proprie gambe, poggiandole sulle sue. Ad alcuni degli episodi citati avrebbero assistito tre colleghe, che, sempre secondo la tesi della Procura, avrebbero lasciato correre, nonostante fosse chiara la gravità del comportamento.