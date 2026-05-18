Magnifica humanitas: è in arrivo la prima enciclica di Leone XIV

La sala stampa della Santa Sede ha comunicato oggi che Il Santo Padre Papa Leone XIV si accinge a promulgare la Sua prima Lettera Enciclica, dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale.

La Lettera Enciclica porta la firma del Santo Padre in data del 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.

La presentazione del Documento avrà luogo il 25 maggio 2026, alle ore 11.30, presso l’Aula del Sinodo, alla presenza del Santo Padre.

Sarò nostra cura studiare e presentare ai nostri lettori i punti essenziali dell’Enciclica che da titolo appare un decisa rivendicazione della centralità dell’essere umano, anche nel tempo dell’intelligenza artificiale. Ieri è stata celebrata la 60esima Giornata delle Comunicazioni sociali in occasione della quale papa Leone XIV aveva indirizzato a gennaio un messaggio che certo anticipa alcuni dei temi della Enciclica. Come abbiamo scritto commentando quel messaggio, il messaggio del Papa prende avvio dai volti e dalle voci degli umani, definiti “tratti unici, distintivi, di ogni persona che manifestano la propria irripetibile identità e sono l’elemento costitutivo di ogni incontro”: il prósōpon greco, ovvero “ciò che sta di fronte allo sguardo”, e il per-sonare latino che identifica la persona con la sua infondibile voce.

E pochi giorni fa all’Università La Sapienza di Roma Papa Leone aveva ribadito il suo messaggio sostenendo che “noi siamo un desiderio, non un algoritmo” e sottolineando l’importanza dell’educazione.