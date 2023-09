Malore a scuola, 16enne sviene e sbatte la testa a terra: trasportato d’urgenza in ospedale, è in stato di coma indotto

Un grave incidente ha avuto luogo ieri, 18 settembre, in una scuola di Pistoia, in Toscana, secondo quanto riporta Fanpage.it. Un ragazzo di 16 anni è svenuto mentre si trovava in classe e ha sbattuto la testa. Da qui il ricovero e l’aggravarsi delle condizioni in ospedale.

Secondo quanto ricostruito dal Tirreno, sembra che il giovane abbia avuto un malore intorno alle 11.30, forse dovuto a un calo di pressione, al fatto che non avesse fatto colazione, oppure alla debolezza causata dalla malattia di cui soffrirebbe.

L’aggravarsi delle condizioni in ospedale

Il ragazzo è stato inizialmente portato in ospedale in codice giallo, per semplici accertamenti. Ma lì le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, a causa di un’emorragia cerebrale, e nel pomeriggio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso, in stato di coma indotto. Qui i medici valuteranno l’opportunità di un intervento chirurgico alla testa.