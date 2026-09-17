Malori in mensa, quasi cento casi di intossicazione nel bresciano. Sospetta salmonella, “nove ricoveri in pediatria”

Vomito, diarrea e febbre alta. Sono i sintomi di intossicazione alimentare riscontrati da quasi cento persone che avrebbero usufruito delle mense scolastiche in diversi comuni della Valtrompia, nel bresciano. A riportare la notizia è il Giorno, secondo cui in poche ore si è passati “da poche decine di casi, a un centinaio”, e dalle prime valutazioni effettuate “il numero rischia di aumentare”.

“Con il trascorrere delle ore”, scrive il quotidiano, “assume proporzioni sempre più estese il focolaio che ha coinvolto i bambini, ma non solo, delle mense scolastiche – nidi, asili e primarie – della Valtrompia, da Gardone a Marcheno (nelle frazioni di Magno e Brozzo), da Lumezzane a Villa Carcina, da Concesio a Nave. Ieri Ats ha calcolato 89 persone sintomatiche, tra cui nove sono i ricoverati in pediatria”.

Secondo le autorità sanitarie “tutti sono sotto controllo, stabili o in miglioramento”. I primi accertamenti medici sui bambini avrebbero dato conto della presenza di salmonella. “Il quadro è tuttavia in via di definizione”, conclude il Giorno, “si attendono infatti gli esiti della tipizzazione del ceppo per stabilire un’eventuale matrice comune”. Al contempo sono stati disposti accertamenti sul servizio di refezione.