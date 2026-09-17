Registrati
Diretta video

Primo piano | Le notizie principali

guarda
Attualità
17.09.2026

Malori in mensa, quasi cento casi di intossicazione nel bresciano. Sospetta salmonella, “nove ricoveri in pediatria”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Vomito, diarrea e febbre alta. Sono i sintomi di intossicazione alimentare riscontrati da quasi cento persone che avrebbero usufruito delle mense scolastiche in diversi comuni della Valtrompia, nel bresciano. A riportare la notizia è il Giorno, secondo cui in poche ore si è passati “da poche decine di casi, a un centinaio”, e dalle prime valutazioni effettuate “il numero rischia di aumentare”.

“Con il trascorrere delle ore”, scrive il quotidiano, “assume proporzioni sempre più estese il focolaio che ha coinvolto i bambini, ma non solo, delle mense scolastiche – nidi, asili e primarie – della Valtrompia, da Gardone a Marcheno (nelle frazioni di Magno e Brozzo), da Lumezzane a Villa Carcina, da Concesio a Nave. Ieri Ats ha calcolato 89 persone sintomatiche, tra cui nove sono i ricoverati in pediatria”.

Secondo le autorità sanitarie “tutti sono sotto controllo, stabili o in miglioramento”. I primi accertamenti medici sui bambini avrebbero dato conto della presenza di salmonella. “Il quadro è tuttavia in via di definizione”, conclude il Giorno, “si attendono infatti gli esiti della tipizzazione del ceppo per stabilire un’eventuale matrice comune”. Al contempo sono stati disposti accertamenti sul servizio di refezione.

Mensa scolasticaSalute

Mense scolastiche, per il 94% delle famiglie sono più di un semplice momento di ristoro. Costo medio di 5,2 euro per pasto

Mense scolastiche a Roma, novità in arrivo: stop ai cibi ultraprocessati e addio alla plastica

Mensa scolastica, dati sensibili delle famiglie morose inviati per errore: interviene il Garante privacy

Mense scolastiche, quanto costano alle famiglie? L’indagine di Cittadinanzattiva sull’anno scolastico 2025/26

La mensa scolastica è detraibile dal 730? Facciamo il punto sulle spese di istruzione che è possibile inserire nella dichiarazione dei redditi

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Assicurazione sanitaria, la polizza è compatibile con altre private già stipulate dal lavoratore?

Sara Adorno

Eccelle nelle materie d’indirizzo ma viene bocciata, TAR: la scuola avrebbe dovuto tener conto dei traumi personali dovuti ai tentativi di contatto della madre biologica

Lara La Gatta

Assicurazione sanitaria docenti, viene finanziata sottraendo risorse al (FIS) o al fondo di funzionamento ordinario delle scuole?

Redazione

Malori in mensa, quasi cento casi di intossicazione nel bresciano. Sospetta salmonella, “nove ricoveri in pediatria”

Redazione
vai alla ricerca avanzata