Registrati
Diretta video

Prima ora - le notizie del 9 settembre

Attualità
09.09.2026

Mense scolastiche, per il 94% delle famiglie sono più di un semplice momento di ristoro. Costo medio di 5,2 euro per pasto

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

La mensa scolastica non è soltanto questione di calorie. La sua importanza va ben al di là della mera consumazione di un pasto, e investe anche il rapporto tra scuola e famiglie. È quanto emerge dalla ricerca “Food Trend 2026”, realizzata da Teha Group, The European House-Ambrosetti per l’Osservatorio Cirfood District. “Per il 94% delle famiglie, la mensa scolastica è molto più di un semplice momento di ristoro“, scrive Adnkronos. “Essa rappresenta, infatti, un servizio che accompagna la quotidianità delle famiglie e costituisce un vero e proprio pilastro per un corretto work-life balance, secondo il 50% dei genitori, contribuendo a rendere più sostenibile l’organizzazione tra tempi di lavoro, scuola e cura dei figli“.

L’indagine, informa l’agenzia, è stata condotta nel giugno 2026, e ha coinvolto un campione di 853 famiglie italiane con almeno un figlio o una figlia di età compresa tra uno e undici anni che hanno usufruito del servizio di ristorazione scolastica. Per la maggior parte di esse, come detto, il tema della mensa va ben al di là dell’alimentazione. “All’avvio del nuovo anno didattico, la mensa scolastica si conferma molto più di un luogo in cui consumare il pranzo”, si legge ancora. “Per le famiglie italiane rappresenta un servizio essenziale per accompagnare bambini e bambine nella costruzione di abitudini alimentari sane, varie e durature, organizzare la quotidianità, conciliando lavoro e cura dei figli“.

La ricerca si sofferma anche sull’aspetto economico. “A fronte di un costo giornaliero medio di soli 5,20 euro per pasto (il quale comprende generalmente primo, secondo, contorno, pane, acqua e frutta e, in molti casi, anche la merenda), il 62% delle famiglie ritiene il prezzo in linea con il livello del servizio ricevuto, mentre il 14% lo giudica persino contenuto”. Il punto centrale resta il valore relazionale ed educativo della mensa. Il 58% delle famiglie la considera “un’importante occasione di condivisione e socialità”, conclude Adnkronos. “Un luogo in cui bambini e bambine non solo mangiano, ma imparano a stare insieme, sperimentano nuove abitudini e vivono il cibo come parte del proprio percorso di crescita”.

educazione alimentareMensa scolastica

I giovani che amano l’alcol sono aggressivi ed esposti a malattie mentali, aiutiamoli con l’educazione alla moderazione: il divieto non serve

Diabete, problemi cardiovascolari e ortopedici: i giovani obesi esposti al rischio, la scuola insegni a mangiar bene e a muoversi di più

A scuola tavoli a forma di biscotto, esposto contro gli arredi brandizzati nella primaria: inducono a consumare prodotti industriali con tanti zuccheri

Minori malnutriti: l’obesità sta superando l’alimentazione insufficiente, un problema mondiale

Educazione alimentare: sarà “materia” obbligatoria nel primo ciclo; lo prevede un ddl del Partito democratico

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Permessi Legge 104/92 per il personale ATA, fruizione oraria e frazionamento nella stessa giornata: le regole secondo l’ARAN

Lara La Gatta

Espero, per richiedere il cambio di comparto c’è tempo fino al 15 settembre 2026: come fare?

Lara La Gatta

Simulare la pensione: c’è Pensami, il servizio INPS senza registrazione aggiornato alla legge di Bilancio 2026

Lara La Gatta

Spari vicino a una scuola dell’infanzia a Rozzano, cinque giovani in fuga. L’allarme: “Il giardino era pieno di bambini”

Redazione
vai alla ricerca avanzata