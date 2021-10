Maltempo Catania, le scuole restano chiuse anche mercoledì 27. Nuova ordinanza del sindaco

Dopo la bomba d’acqua ininterrotta da giorni, che ha causato anche la morte di un uomo di 65 anni, a Catania è ancora allerta meteo. Le scuole restano chiuse anche nella giornata del 27 ottobre: è quanto comunica il sindaco Salvo Pogliese.

Il comunicato del sindaco

“È evidente a tutti come la Città si trovi di fronte a una tragedia e a fenomeni atmosferici quasi senza precedenti,” scrive sul proprio profilo Facebook il primo cittadino della città etnea. “In 48 ore è caduta su Catania la quantità di pioggia che cade in media in un anno intero e, purtroppo, il maltempo continuerà nelle prossime ore, anche se l’allerta passerà da ROSSO ad ARANCIONE. PER LE SCUOLE È PREVISTA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DOMANI, MERCOLEDÌ 27, come disporrò con una nuova ordinanza, anche per consentire gli interventi di ripristino dei servizi e una valutazione precisa degli ingenti danni. La decisione della chiusura degli istituti scolastici ieri e oggi, ritenuta da alcuni frettolosa, ha sicuramente evitato una tragedia ben più grave. A nessuno fa piacere chiudere le scuole, ma a situazioni eccezionali si risponde con decisioni eccezionali. Nel frattempo, lo ribadisco, chi nelle prossime ore non sia costretto da cause di forza maggiore o di necessità, limiti al massimo gli spostamenti, perché l’intensità e la violenza delle piogge potrebbero aumentare in qualsiasi momento. Grazie a tutti i Catanesi per la collaborazione. Ci risolleveremo, anche stavolta”.