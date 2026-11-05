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05.11.2026

Maltrattamenti all’asilo, arrestata direttrice: ha strattonato, schiaffeggiato e lanciato a terra i bambini

Redazione
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Un asilo nido

Brutto episodio nel milanese: la direttrice 55enne di un asilo nido lombardo è stata arrestata dai Carabinieri in “flagranza differita” dopo le denunce dei genitori per maltrattamenti sugli alunni. Lo riporta Il Corriere della Sera.

I casi di violenze sui piccoli, documentati dalle telecamere, sono molteplici: una volta la donna ha strattonato un bimbo e lo ha lanciato a terra. Un’altra volta ha schiaffeggiato due bambine, “colpevoli” di aver lanciato due palline fuori da un recinto.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine avviata a seguito di alcune denunce presentate nei mesi scorsi dalle famiglie, nelle quali venivano segnalati presunti maltrattamenti nei confronti dei piccoli ospiti della struttura.

I successivi approfondimenti investigativi, condotti con il supporto di attività tecniche di ripresa audiovisiva autorizzate dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno consentito di documentare reiterati comportamenti aggressivi messi in atto dalla donna: violenti strattonamenti, sollevamenti repentini ed energici, sino a episodi in cui i minori venivano percossi fino a cadere a terra.

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Lara La Gatta
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