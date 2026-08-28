Registrati
Diretta video

Prima Ora | notizie del 28 agosto

Attualità
28.08.2026

Maltrattamenti su bambini dell’infanzia: sospese due insegnanti

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
L'origine delle indagini
Le riprese audio e video
La ricostruzione della Procura

Due insegnanti di una scuola dell’infanzia del materano sono state sospese dall’esercizio delle funzioni fino al termine dell’anno scolastico 2026-2027, con interdizione temporanea. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, è stato notificato dai Carabinieri della Stazione di Aliano. L’accusa è di maltrattamenti aggravati ai danni di diversi bambini tra i tre e i cinque anni.

L’origine delle indagini

Come riportato da Ansa, le indagini sarebbero partite lo scorso gennaio, quando alcune madri, accompagnate dalla rappresentante di classe, si sarebbero rivolte ai Carabinieri per segnalare cambiamenti nel comportamento e nel linguaggio dei propri figli, che riproponevano in casa espressioni offensive e minacciose mai pronunciate in precedenza, attribuendole alle insegnanti. Alcuni bambini avrebbero inoltre riferito episodi di violenza fisica o comportamenti umilianti, subiti personalmente o osservati nei confronti dei compagni.

Le riprese audio e video

Grazie a riprese audio e video effettuate nei locali scolastici, sarebbero stati ricostruiti numerosi episodi avvenuti tra il 3 marzo e il 10 aprile 2026: condotte reiterate di violenza fisica e psicologica, tra cui strattonamenti, spinte, schiaffi, scuotimenti e trascinamenti, accompagnate da espressioni offensive e minacciose rivolte ai piccoli alunni.

La ricostruzione della Procura

Secondo l’ordinanza, le insegnanti avrebbero isolato alcuni bambini dai compagni, privandoli delle attività ricreative all’esterno e obbligandoli a restare seduti da soli o a capo chino. Nel provvedimento si legge che “il ricorso sistematico alla violenza fisica o psicologica come ordinario metodo di trattamento del minore affidato […] non può essere ricondotto alla meno grave fattispecie dell’abuso dei mezzi di correzione, ma può integrare il delitto di maltrattamenti”. Gli episodi contestati sarebbero scaturiti da normali manifestazioni di vivacità o comuni esigenze dei bambini.

Maltrattamenti alunni

Asilo nido nella bufera: due maestre finiscono ai domiciliari per maltrattamenti sui piccoli. Una lavorava senza abilitazione

Vietava ai bimbi l’uso del bagno: condannata in appello un’insegnante torinese

Maltrattamenti a scuola, urla e spintoni contro bimbo con autismo: due maestre rischiano il processo

Musica classica all’intervallo, richieste di andare in bagno in inglese, spinte, urla: maestra 66enne a processo. Il legale: “Metodi innovativi”

Presunti maltrattamenti all’asilo con schiaffi e strattoni in classe: sospesa insegnante di 65 anni

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Maltrattamenti su bambini dell’infanzia: sospese due insegnanti

Redazione

Organi collegiali on line: Requisiti tecnici e organizzativi richiesti dal Ministero per la validità delle delibere

Salvatore Pappalardo

Difterite, dalla Regione Siciliana in arrivo una campagna di promozione vaccinale

Redazione

Fondi e competenze linguistiche: un anno di novità per la mobilità educativa

Pubbliredazionale
vai alla ricerca avanzata