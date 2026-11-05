Biblioteche scolastiche, pubblicati i finanziamenti 2026: gli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Sono stati pubblicati i decreti di assegnazione dei finanziamenti 2026 destinati alle biblioteche scolastiche e ai sistemi bibliotecari, nell’ambito del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario.

A darne notizia è il Ministero della Cultura con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2026.

I contributi sono stati assegnati dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali attraverso due distinti provvedimenti:

Entrambi i decreti sono accompagnati dai rispettivi piani di ripartizione delle risorse, che ne costituiscono parte integrante.

Come verificare l’assegnazione dei contributi

Le istituzioni scolastiche che hanno presentato domanda possono consultare gli elenchi pubblicati sul sito della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.

Il Ministero raccomanda di verificare l’esito della richiesta facendo riferimento soprattutto al numero identificativo (ID) della domanda, oltre che alla denominazione dell’ente e al codice fiscale.

Sono disponibili sia gli elenchi dei beneficiari dei finanziamenti sia quelli delle istanze escluse.

La pubblicazione vale come notifica

Particolare attenzione deve essere prestata alle modalità di comunicazione degli esiti.

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del bando approvato con decreto n. 170 del 3 marzo 2026, la pubblicazione dei decreti e degli elenchi ha valore di notifica ufficiale. Di conseguenza, non saranno inviate comunicazioni individuali né agli enti destinatari dei finanziamenti né a quelli esclusi.

Le scuole interessate devono quindi verificare autonomamente l’esito della propria candidatura attraverso la documentazione pubblicata.

Attuazione e rendicontazione dei progetti

Sul portale ministeriale sono disponibili anche le Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti 2026, alle quali i beneficiari dovranno fare riferimento per la gestione delle attività finanziate e per i successivi adempimenti.