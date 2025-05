Mammografie gratuite per donne tra i 40 e i 49 anni, prenotazioni il 31 maggio in piazza

Un gesto semplice, ma potentissimo: la mammografia può davvero fare la differenza nella vita di una donna. È lo strumento che consente di individuare il tumore al seno in fase precoce, aumentando le possibilità di guarigione. Lo dimostrano i dati di “Maggio in…forma”, iniziativa promossa da Andos Catania e Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua: 66 donne tra i 40 e i 49 anni hanno ricevuto diagnosi tempestive, affrontando con successo la malattia.

Giunta alla decima edizione, la campagna offre nel 2025 oltre 500 mammografie e visite senologiche gratuite. Le prenotazioni si aprono sabato 31 maggio, dalle 9 alle 13, in piazza Stesicoro a Catania, e saranno valide fino al 31 dicembre. Nella stessa data e il 7 giugno si svolgeranno anche visite per le ospiti della Caritas diocesana presso l’Help center.

“La diagnosi precoce è essenziale – sottolinea Francesca Catalano – e in attesa che il SSN estenda lo screening gratuito anche alle under 50, iniziative come questa sono fondamentali”. Dal 2015 a oggi, l’impegno si è rafforzato grazie a sponsor, istituzioni e realtà del terzo settore, unite per garantire il diritto alla salute.

“È nato tutto dal desiderio di colmare un vuoto – racconta Raffaella Tregua – offrendo alle più giovani l’opportunità di prevenzione gratuita. Abbiamo salvato oltre 60 vite e dimostrato che la prevenzione può diventare un gesto culturale, parte della quotidianità”.

L’edizione 2025 ha il patrocinio del Comune di Catania e dell’Anci Sicilia, con il sostegno di numerose associazioni locali. Il 12 giugno sarà presentata alla Camera dei deputati e si concluderà il 15 giugno con la camminata solidale “Camminandos”, per celebrare sport e salute insieme.