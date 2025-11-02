Home Attualità Manovra 2026, tra gli emendamenti c’è il Buono Scuola per salvare le...

Manovra 2026, tra gli emendamenti c’è il Buono Scuola per salvare le paritarie. Suor Monia Alfieri in audizione: anche i poveri si vorrebbero iscrivere

Alessandro Giuliani
Si entra nelle settimane di fine anno e, come prassi, la Legge di Bilancio diventa uno degli argomenti principali seguiti dagli organi di informazione e dall’opinione pubblica. Per la scuola, a dire il vero, non vi è tantissimo. Ma ora che è il momento degli emendamenti da presentare in Senato, il dibattito si accende.

Tra le “righe”, La Tecnica della Scuola ha scoperto che l’Istruzione dovrà risparmiare più di 600 milioni in 3 anni. Ora, è vero che il tasso demografico è in caduta libera, come è vero che ai vari ministeri sono stati chiesti sacrifici, nell’ambito di una politica di spending review, ma considerando che il Governo ha più volte espresso attaccamento alla scuola e alla formazione dei giovani, si tratta, indubbiamente, di una notizia che sorprende.

Un’altra novità che non farà piacere ai dipendenti della scuola è poi quella dell’innalzamento di tre mesi, nel volgere di un triennio, dell’età per andare in pensione.

Come pure non è stato gradito lo stop alla nomina di supplenti per le assenze del personale fino a 10 giorni.

Una delle poche buone notizie è rappresentata, invece, dall’applicazione di appena il 10% di tasse sugli aumenti di stipendio; apprezzato è stato anche l’incremento dei congedi.

Fino al 5 novembre saranno presentati gli emendamenti, al Senato, al disegno di legge approvato dal Governo.

E dal 3 novembre prenderanno il via anche le audizioni, che si svolgeranno nella Quinta Commissione sempre di Palazzo Madama.

Tra i primi ad essere auditi ci sarà suor Anna Monia Alfieri, membro dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia, che annuncia la riproposizione di un suo “vecchio” cavallo di battaglia: il Buono Scuola a livello nazionale.

È una richiesta, ha detto la suora all’Ansa, che punta a rendere la parità scolastica più concreta di quanto sia attualmente: “ringrazio l’attuale governo di avere avuto il coraggio dei politici di un tempo” e avere messo in campo nuovi fondi, per esempio per gli alunni disabili, “ma ora chiedo il coraggio del Buono Scuola nazionale che aiuterebbe le classi sociali più svantaggiate a scegliere liberamente la scuola“.

Suor Alfieri si presenterà in Senato anche una serie di dati, a cominciare da quel calo del 35% degli alunni nelle paritarie, in linea del resto con la riduzione del tasso demografico e di iscritti nella scuola pubblica, dove ogni anno si perdono oltre 100mila iscritti.

La suora sostiene che molte famiglie, complice l’inflazione post Covid e guerra in Ucraina, non ce l’hanno fatta a reggere i costi chiesti dalle scuole paritarie.

“Proliferano le scuole dei ricchi con rette da oltre 20mila euro l’anno ma noi non vogliamo la segregazione scolastica e vorremmo accogliere anche i figli delle famiglie meno abbienti”. Il Buono Scuola, ha ricordato la suora, funziona già in alcune regioni, come Veneto, Lombardia e Piemonte.

“A 25 anni dalla legge sulla parità voluta dall’allora ministro Luigi Berlinguer, ancora dobbiamo superare le ideologie perché questa emorragia dalle scuole paritarie”, che soprattutto al Sud continuano a chiudere, “lede il pluralismo educativo che invece è fondamentale per la democrazia”, ha concluso suor Anna Monia Alfieri.

