I tagli alla scuola non ci saranno: questo quanto emerso venerdì 13 novembre, dopo un incontro a Palazzo Chigi. Di cosa si è discusso? Dei 7.000 posti che la scuola perderà, di cui quasi 5.000 docenti dell’organico di potenziamento e oltre 2.000 Ata, come indicato nel ddl di Bilancio di fine 2026 approvato dal Governo, un’operazione volta a far risparmiare allo Stato circa 252 milioni di euro l’anno a partire dal 2028.

Come riporta Repubblica, al termine del confronto sulla legge di Bilancio 2027 con i sindacati, durato quasi due ore e mezza a Palazzo Chigi, l’esecutivo ha comunicato che ritirerà la norma che prevedeva la riduzione degli organici scolastici.

Fratelli d’Italia, come riportato da Huffington Post, si sarebbe irritata per la cattiva comunicazione: “Sui tagli alla scuola Meloni non era stata avvertita”. E Valditara? A quanto pare anche il ministro sarebbe rimasto sorpreso.

Entro oggi, 17 novembre, alle ore 18:00, devono essere presentati gli ultimi emendamenti al testo della Manovra. Sempre oggi ci sarà l’ennesimo vertice di maggioranza, come riporta Il Corriere della Sera.

Una delle modifiche attese riguarda la scuola. Le dichiarazioni della maggioranza vanno tutte in direzione di un correttivo al meccanismo che riduceva di 7 mila unità (2 mila docenti e 5 mila addetti) il personale della scuola. Ancora nelle ultime ore il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ribadito che Forza Italia sarà inflessibile su sanità e scuola, su quest’ultima ha anche aggiunto che “andrà migliorata la proposta che è stata effettuata”.

Il punto è che la marcia indietro sui costi del personale delle scuole rimette in ballo due voci di risparmio: la prima è pari a a 84 milioni nel 2027, ma soprattutto è la seconda che pesa, poiché a partire dal 2028 gli effetti della misura valgono 252 milioni di euro all’anno.

Non a caso, l’opposizione ha già attaccato il Governo nel sospetto che la modifica si limiti ad evitare i tagli soltanto l’anno prossimo. Tra gli emendamenti attesi figurano, intanto, richieste di fondi per il miglioramento delle aule, dei laboratori, oltre che il potenziamento dei corsi di lingua. Vale ricordare che la manovra grazie alla clausola di salvaguardia in materia di efficientamento energetico prevede fondi per pompe di calore e condizionatori nelle scuole.

“Sono convinto che alla fine la scuola avrà con la Manovra più risorse per il 2027 di quante ne ha avute nel 2026”, ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, come riportato da Italia Oggi.

La reazione di Castellana (Gilda)

Particolarmente polemico un comunicato della Gilda degli Insegnanti: “La notizia del dietrofront del governo sui tagli alla scuola non ci stupisce affatto, un copione già scritto, un giochetto politico soprattutto in virtù della grande mobilitazione che c’è stata e che ancora ci sarà nella giornata di venerdì 20 novembre, dunque si minaccia di effettuare dei tagli per non mettere neanche un euro nella manovra”. E’ quanto afferma il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

“Nella legge di Bilancio, infatti, non c’è nulla per gli stipendi, il bonus carta docente resta invariato, la questione delle pensioni degli insegnanti è irrisolta, i posti in organico di diritto del sostegno non ci sono, nulla si è mosso per l’anno 2013, non sono previsti aumenti, non si sono trovate soluzioni per il precariato e non c’è nulla per Università e AFAM. Aumentano invece i soldi per le scuole paritarie e le risorse per gli ITS Accademy e, oltretutto, persistono i tagli negli ultimi anni degli Istituti Tecnici.

Il 20 scenderemo in piazza ancora più convinti di prima, ora le ragioni si sono raddoppiate e non sarà il gioco fatto del tolgo i tagli e li rimetto che annullerà tutte le rivendicazioni del mondo della scuola, dell’università e della ricerca”, ha concluso Castellana.

Quest’ultimo ha rincarato la dose sul suo profilo Facebook: “Come volevasi dimostrare, fingono di tagliare posti e poi ritirano il provvedimento, per non mettere un euro su scuola università AFAM ricerca, zero sugli stipendi e ora dobbiamo anche gridare al successo. Era tutto previsto, come avevo anticipato in un post sei giorni fa”.

L’esito dell’incontro: la reazione di Uil

“C’è una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano”: lo riferisce il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro tra governo e sindacati sulla manovra a palazzo Chigi, come riporta Ansa. “Il governo ha annunciato che ritirerà l’intervento sui tagli alla scuola”, afferma. E aggiunge: “Abbiamo chiesto che quelle risorse siano utilizzate come investimento nel settore della scuola“.

L’esito dell’incontro: la reazione di Anief

A commentare l’incontro, anche Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief: ““Abbiamo incontrato il ministro Valditara e ovviamente siamo partiti dal no ai tagli ma abbiamo chiesto più risorse alle scuole, più risorse per il fondo delle scuole perché possano poi arrivare al personale, più risorse anche per continuare la politica di welfare. Anief chiede risorse per poter anche riconoscere il diritto al buono pasto, risorse anche per la carta docenti, per riportare l’assegno a 500 euro e estenderlo al personale Ata. Senza però dimenticare che per noi il riconoscimento del burnout è fondamentale per il lavoro che ognuno giorno svolge a scuola, dal personale docente agli assistenti tecnici, ai collaboratori, assistenti amministrativi. Certamente vogliamo continuare a valorizzare le figure di sistema non solo con la formazione incentivata e anche continuare a valorizzare i Dsga dopo gli emendamenti che sono passati”, ha detto Pacifico.

“C’è un problema di assunzioni che ho ribadito anche oggi quando all’interno della delegazione Cisal sono intervenuto parlando con i ministri presenti. Ho ricordato come rispetto a più di 18mila alunni con disabilità ogni anno iscritti nelle nostre scuole si siano messi solo posti in deroga, cioè posti dati ai precari, motivo per cui viene violata la Carta Sociale Europea, così come sul personale Ata ho ribadito che è fondamentale andare a procedere a nuovi organici. Da vent’anni ne assumiamo solo il 30%, motivo per cui c’è stata una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha nominato l’Italia come stato inadempiente rispetto alle norme sull’Europa. Al termine dell’incontro il ministro Giorgetti ha replicato dicendo che visto l’interesse di tutte le sigle il governo sta cercando di capire come impedire questi tagli e annullarli, trovando la copertura finanziaria. Quindi la novità di oggi è che il governo lavora per eliminare i tagli alla scuola. Questa è una cosa molto importante anche rispetto alla mobilitazione che abbiamo fatto con le altre sigle sindacali e grazie anche a Cisal che è stato audito in Parlamento in commissione bilancio e ancora oggi qui a Palazzo Chigi siamo riusciti a portare avanti anche la voce del personale della scuola nelle istituzioni”, ha terminato il presidente Anief.

La reazione di Cisl Scuola

La segretaria generale CISL Scuola Ivana Barbacci ha commentato così: “Accogliamo con soddisfazione la decisione del Governo di ritirare i tagli agli organici di docenti e ATA previsti nel disegno di legge di bilancio. È un risultato che abbiamo costruito con la mobilitazione e con il sostegno della CISL.

Un ringraziamento particolare va a Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL. Il suo impegno diretto è stato decisivo nel portare le ragioni della scuola al centro del confronto con il Governo. Ha sostenuto con determinazione la nostra richiesta di ritirare i tagli, facendo della difesa degli organici della scuola una priorità di tutta la CISL.

Grazie alle donne e agli uomini della CISL Scuola che, da ogni territorio, hanno dato forza alla nostra mobilitazione. In piazza e ai tavoli del confronto abbiamo difeso la stessa esigenza: garantire alle scuole il personale necessario per rispondere ai bisogni di studentesse, studenti e famiglie.

Da questo risultato ripartiamo per chiedere investimenti nella scuola pubblica e valorizzare il lavoro di chi ogni giorno la fa funzionare”.